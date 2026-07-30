Tras conquistar los continentes de Asia y Europa, con una serie de presentaciones que reunieron a miles de fanáticos y reafirmaron su posición como uno de los artistas latinos más influyentes, exitosos y respetados de todos los tiempos, Ricky Martin se prepara para llevar el fenómeno de “Ricky Martin Live” a una nueva etapa de su recorrido por América.

Ricky Martin cerró con broche de oro la etapa europea de su exitosa gira “Ricky Martin Live”, con una esperada presentación en el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Huelva, como parte de Las Noches del Foro Iberoamérica Suena 2026. El concierto representa además la única presentación del artista en España este año y marca el cierre de una gira que reunió a miles de espectadores en algunos de los escenarios más importantes del continente.

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Durante las últimas semanas, el artista puertorriqueño llevó su espectáculo a Turquía, Georgia, Kazajistán, Croacia, Serbia, Alemania, Polonia y Moldavia, confirmando una vez más que su música continúa trascendiendo idiomas, culturas y generaciones. La extraordinaria respuesta del público europeo reafirma la vigencia de un artista que, durante más de cuatro décadas, ha redefinido el alcance global de la música latina y continúa conquistando nuevos mercados con la misma fuerza que ha caracterizado su trayectoria.

Con una producción de clase mundial, una banda completamente en vivo, un impresionante cuerpo de bailarines, un despliegue audiovisual de última generación y un repertorio que reúne los mayores éxitos de una carrera, “Ricky Martin Live” ha sido descrito por la crítica y el público como un espectáculo vibrante, elegante y visualmente impactante.

“Europa me ha regalado momentos inolvidables. Cada concierto ha sido una celebración junto al público y me llevo el corazón lleno de gratitud. Ahora comienza una nueva etapa que nos llevará por América y que, muy pronto, me permitirá regresar a mi Puerto Rico querido, el lugar donde siempre encuentro la energía para volver a soñar. No hay escenario como el de mi isla”, expresó Ricky Martin mediante comunicado de prensa.

“Ricky Martin Live” continuará su recorrido con las siguientes presentaciones:

20 de agosto – Highland Park, Illinois – Ravinia Festival

10 de septiembre – Lima, Perú – Costa 21

13 de septiembre – Bogotá, Colombia – Festival Cordillera

10 de octubre – Hollywood, Florida – Hard Rock Live

18 de octubre – Uncasville, Connecticut – Mohegan Sun Arena

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23 de octubre – Thackerville, Oklahoma – WinStar World Casino & Resort

25 de octubre – Los Mochis, México – Estadio Chevron Park

27 de octubre – Puebla, México – Estadio Hermanos Serdán

30 de octubre – Las Vegas, Nevada – Fontainebleau Las Vegas

31 de octubre – Las Vegas, Nevada – Fontainebleau Las Vegas

6 de noviembre – Lincoln, California – Thunder Valley Casino Resort

8 de noviembre – Temecula, California – Pechanga Resort Casino – The Summit

Con Puerto Rico en su corazón

Mientras culmina una de las etapas más exitosas de “Ricky Martin Live”, el artista se encuentra inmerso en la producción de un nuevo álbum que dará paso a una nueva era musical con un espectáculo completamente nuevo.

Se proyecta que Puerto Rico, la tierra que lo vio nacer y el lugar que Ricky Martin ha descrito en innumerables ocasiones como el corazón de su historia personal y artística, sea el escenario donde inicie esta nueva etapa a principios de 2027.

Elegir a Puerto Rico como punto de partida de esta nueva era no responde únicamente a un calendario de presentaciones. Representa un homenaje a la tierra que forjó su identidad artística, al público que creyó en él desde el principio y al país que continúa siendo la inspiración permanente de una de las carreras más universales que ha dado la música latina.

Desde su isla, Ricky Martin volverá a proyectar su música hacia el mundo con una producción completamente nueva, reafirmando que, sin importar cuán lejos lo haya llevado su extraordinaria trayectoria internacional, Puerto Rico siempre será el lugar donde comienzan los capítulos más importantes de su historia artística.

Los detalles del nuevo álbum y de la gira mundial que lo acompañará serán anunciados próximamente.