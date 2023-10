El presentador radial Rocky The Kid tomó con humor la mención que hace el intérprete urbano Bad Bunny en el tema Mónaco, que incluye en su nueva producción discográfica Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

“Yo soy fino, esto es trap de galería / Tú ere’ un charro, Rocky “The Kid”, una porquería / Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Maivia” expresa el trapero como parte de la letra del sencillo promocional.

El coanimador de El Despelote de La Nueva 94 tomó la palabra en la mañana en el espacio radial para expresar su sentir sobre la iniciativa del galardonado intérprete. Durante su discurso, confesó sentirse “orgulloso y honrado” por la mención y, de paso, reiteró no ser fanático de la música el intérprete y mantenerse leal a ser “justo” en sus opiniones sobre Bad Bunny, aunque algunas no complazcan a la estrella urbana.

“Cuando escuché eso dije ‘wow, el cometido se logró, sabemos que Bad Bunny sigue escuchando el show, porque para él tirar esto él sabe lo que pasa en el show’”, afirmó Rocky “The Kid” en el programa que coanima con Angelique Burgos “Burbu”.

“Me di cuenta que todo el mundo está hablando cosas a favor de Bad Bunny para lograr entrevistas, para que Bad Bunny vaya al show, para tener a Bad Bunny en el concierto de la emisora. Todo era a favor, un lamboneo como dicen en Puerto Rico y la República Dominicana”, agregó Roque Gallart, su nombre verdadero.

A su vez se sostuvo en que al opinar lo hace de manera “justa”. Uno de los ejemplos que señaló fue el desempeño de la voz de “Neverita” en su concierto en el Camping World Stadium, en Orlando, Florida, en agosto del año pasado, en contraste con el que ofreció ese verano en Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Cuando Bad Bunny vino al concierto de Puerto Rico, dio ese concierto brutal, yo dije eso estuvo fuera de este mundo”, repasó. “En comparación con Puerto Rico, el concierto de Orlando fue una porquería”, dijo. “En ese caso fui justo, Puerto Rico, brutal, y lo alabé”, sostuvo, y enfatizó su decisión de expresar lo que piense sobre el desempeño del Conejo Malo.

“A lo que yo voy es que cuando algo es bueno de Bad Bunny yo lo digo, pero cuando es una porquería lo digo”, prosiguió.

“Yo creo que Benito debería ser agradecido porque todos los que te dicen ‘estás brutal, eres el duro’, quieren algo de ti. Entonces yo como no busco nada de ti, porque no busco nada de Bad Bunny, pues soy justo. Deberías entonces, si yo digo algo, no es que quizás le debes dar la mayor importancia porque yo no soy Quincy Jones”, declaró. “Va a ser la percepción real quizás que tiene mucha gente, pero no voy a lambonear”, añadió al compararse con colegas como Chente Ydrach y Jorge Pabón “Molusco”.

De paso, fue enfático en que “yo no tengo nada personal con Bad Bunny”, y reveló que aplaude la nueva producción del exponente urbano, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, por regresar a sus orígenes musicales tal como en ocasiones prefieren fanáticos de diversos artistas en la industria de la música.