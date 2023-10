De lo poco que se sabe que pasará mañana, una de las cosas es que el artista urbano Bad Bunny tendrá una audiencia de 16,000 personas que ocuparán a capacidad el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Esa es la capacidad que tendrá el coliseo para la ocasión de acuerdo con el montaje que trabajan Rimas y Move Concerts.

Jorge L Pérez, gerente general regional de ASM Global Puerto Rico -empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico-, informó que será el primer evento de este tipo (listening party) que se realiza en el popular recinto de espectáculos, que el próximo año celebrará 20 años desde su apertura.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, similar a lo que fue el concierto del disco “Un verano sin ti”, se usará un formato de 360 grados, lo que permitirá una mayor capacidad en el área de la arena, donde las personas permanecerán de pie. “El montaje está ocurriendo hace unos días, y es un montaje de alto nivel como los mejores conciertos que han habido en el Coliseo”, apuntó el gerente general.

El coliseo abrirá las puertas a las 8:30 pm, una hora más de tarde de lo que típicamente abre para los conciertos. El protocolo de seguridad será el mismo que se realiza para los eventos, con la distinción de que solo entrarán personas de 18 años o más. Se verificará la edad con identificación.

“Todo el protocolo de entrada, de detectores de metales, seguridad, todo es igual como si fuera un concierto”, dijo Pérez.

La presentación del contenido del disco comenzará oficialmente a la medianoche, paralelamente con la salida al mercado digital del álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, por lo que tanto las personas que estén el listening party como quienes lo accesen desde sus aparatos de música, lo escucharán de forma simultánea.

El gerente general del coliseo no precisó si el trapero y reguetonero estará presente para interpretar sus nuevas canciones -22 en total- en vivo para el público que respondió ayer, martes, a la convocatoria de venta de boletos y en menos de una hora los agotó.

“Nadie sabe lo que va a pasar mañana, no sé. Ese es el nombre del álbum, pero la información que tenemos me lleva a contestar que nadie sabe lo que va a pasar mañana; puede ser que esté, puede ser que no, pero no tengo la información ahora mismo, porque nadie sabe”, expresó.

PUBLICIDAD

Se espera que este gran “party” se extienda hasta las 2:00 am, o poco más de esa hora.

Sobre si habrá servicio de transportación con el Tren Urbano, se aseguró que sí, pues ya se le brindó el horario estimado del evento. “Recordamos que Rubén Blades tuvo un conciero de cinco horas que acabó a una hora cercana de las 2:00 am, así que no es la primera vez que tenemos un evento que tiene ese tipo de horario extendido y en ocasiones anteriores el Tren Urbano ha estado funcionando”, señaló Pérez por vía telefónica.