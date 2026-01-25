El exponente urbano Rowma continúa consolidando su propuesta dentro de la escena urbana con el lanzamiento de “Cómo Estás”, una colaboración junto al artista Michael Flores.

El tema “Cómo Estás” surge “de una conexión genuina entre Rowma y Michael Flores, logrando un tema fresco, melódico y con una vibra orgánica que fluye de principio a fin”, asevera el comunicado de prensa. “La colaboración resalta la versatilidad de ambos artistas”, agrega. El video oficial tiene la intención de “transmitir la energía del tema y la química entre los intérpretes”.

Con este estreno, Rowma apunta a “reafirmar su compromiso con la música auténtica, las colaboraciones reales y el crecimiento constante dentro del movimiento urbano, apuntando a seguir expandiendo su alcance a nivel local e internacional”, según el escrito. La cancion está disponible en las principales plataformas digitales.

El estilo de Rowma se caracteriza por una mezcla de reguetón, trap y melodías urbanas, acompañado de letras directas que se inspiran en experiencias reales y emociones cotidianas.

La carrera musical de Rowma incluye los sencillos “Unfollow” con Kris R, “Toxic Moment Remix” con Miky Woodz, Almighty e Izaak, “Media Horita” con Dalex, además de proyectos que han marcado su evolución artística como los EP “Sexy Swee” y “Rated R”, donde explora una faceta más madura y definida dentro del género.

Por su parte, Michael Flores sigue su motivación “como una figura influyente dentro de la nueva ola urbana y digital”. Dentro de sus experiencias, se incluye su participación en La Casa de Alofoke.