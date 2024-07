La música la atrapó desde niña, creciendo en una familia para la que cantar es parte de lo cotidiano. Pero la sicología fue la que la dirigió a estudiar una carrera universitaria. Y logró su título. Sin embargo, los escenarios fueron llamándola cada vez más, hasta convencerla de abrirse paso y consolidar su sitial artístico.

A poco más de una década de sus inicios a nivel profesional, los premios para la artista española Rozalén abundan en un gesto de reconocer el legado que va construyendo.

“La música siempre ha sido parte de mi casa. Mi madre me cantaba y canta que te mueres. Siempre íbamos a trabajar al campo, toda la familia, y todo el rato cantábamos”, relató en entrevista virtual desde Madrid, para promover su álbum “El abrazo”, con el que a través de sus 13 canciones, se sumerge en un viaje de emociones, anécdotas y poesía. “Mi abuela cocinando, todos cantábamos. Lo que pasa es que yo, aunque tocaba instrumentos desde pequeña, nunca pensé que (cantar) podría ser mi trabajo”, prosiguió mientras se adentraba en el recuerdo, buscando la razón que la llevó a lanzarse para intentarlo.

“Yo creo que fue un concurso en que me presenté cuando yo estaba estudiando sicología, que era de cantautores, y no sé por qué, algo me empujó a presentarme y llegué a la final, y ya ahí, aunque terminé la carrera, inevitablemente yo iba buscando los escenarios”.

Cantar representa mucho más que entretener con su voz. “El abrazo”, su sexto álbum de estudio, reitera su afán de relatar historias e inspirarse en sentimientos profundos. “Hago canciones porque para mí es mi terapia. Lo que pasa es que es maravilloso y ese es el poder de la música y de las canciones, que lo que yo siento lo sienten muchas personas”, reflexionó María de los Ángeles Rozalén Ortuño, quien tuvo un primer encuentro con el público boricua en 2022 cuando figuró como invitada de la cantautora Kany García en su serie de conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“En este disco yo canto lo que he vivido en estos cuatro, cinco últimos años, y es verdad que me han pasado cosas muy fuertes, que también son cosas muy simples o que son leyes de vida. Hay como dos vertientes de las canciones en cuanto a temática, de amores y de duelos, de nostalgia”, detalló sobre la línea de relatos.

El título del álbum nació al percatarse de la cantidad de veces que presenta en los temas el verbo abrazar, en sus diversas conjugaciones. El entusiasmo la acompaña al rememorar algunos de los motivos que dieron origen a sus nuevas letras. “Hay una canción a mi pareja, que a mí también me cuesta mucho como que hacer ese tipo de canciones, que a todo el mundo es como que lo que más fácil, le sale, y a mí me cuesta”, confesó con cierta timidez. “Una canción que le hice a mi sobrino, ‘La cara amable del mundo’, a los amigos de toda la vida, que es la electrónica de ‘Todo sigue igual’”.

También, incluye una canción dedicada a una expareja, “Te cuidaré de lejos”, con un punto de vista distante al de reprochar. “Siempre que hacemos canciones de rupturas, es como ‘rata inmunda, ojalá te mueras’ (ríe), tan dolida, y en este caso, yo quiero darte las gracias por todo lo que hemos compartido y te voy a desear lo mejor, a pesar de esto”.

“Entonces” pertenece a las que despiertan nostalgia, al compartir recuerdos de infancia. “Hay una canción (‘Ceniza’) en la que narro cómo vi morir a mi abuela, en el 2020. Otra que es como que la más insoportable, con la sinfónica, es en la que hablo de la muerte de mi papá (‘Todo lo que amaste’) que se me fue de golpe. Entonces, claro, es un viajazo de disco, y mucha gente lo está diciendo. Por primera vez siento que, más que nunca, se están sintiendo identificados porque todos pasamos o pasaremos por lo mismo”.

Balada, electrónica, urbana, sinfónica y floclore son varios de los ritmos que delatan su versatilidad en el álbum. Carlos Vives, Kase.O, R de Rumba, y la Euskadiko Orkestra, dirigida por el célebre Fernando Velázquez, se integraron como colaboradores.

Por otro lado, los elogios florecen al hablar de su conexión con la intérprete boricua Kany García. “Es de las compañeras más generosas que he encontrado en la vida”, dijo sobre la artista, con quien colaboró para la canción “Justito a tiempo”, incluida en el álbum “El amor que merecemos” (2022) de la vocalista boricua.

“Ella y yo tenemos muchas cosas en común. Una manera muy parecida de ver el mundo. Nuestros padres tienen la misma historia, las dos somos hijas de sacerdotes que estuvieron 10 años de sacerdote, y se enamoraron de nuestras mamás, que eso también es muy fuerte. Me encanta el compromiso social que tiene Kany, una de las cosas que yo creo que también nos une”. A su vez, atesora su invitación durante su visita a Puerto Rico en 2022 para acompañarla en su espectáculo.

“Me lo dio todo, me enseñó a su público, me enseñó la ciudad desde helicóptero al llegar. Mi padre había muerto hacía un mes (febrero), y para mí ese viaje… Ella no sabe lo especial que fue para mí y el chute de energía que me dio, que mira… me emociono y todo de recordarlo”, detalló mientras se le quebraba la voz. Su gira “El abrazo”, que comenzó en mayo, ocupa gran parte de su agenda. Es en una de esas paradas en Latinoamérica que vislumbra dar el salto para visitar nuevamente a Puerto Rico.

Los proyectos siguen llegando. “Me han propuesto hacer teatro. Es una cosa como muy fuerte porque es encarnando a Chavela Vargas. ¡Imagínate! Una cosa que aquí en España tengo un nuevo abismo que vamos a ver cómo se me da, que va a hacer ya para el año que viene”.