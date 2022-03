Luego que el intérprete urbano René Pérez, mejor conocido como Residente, lanzara su tema de tiraera contra el cantante colombiano J Balvin, el cantautor panameño Rubén Blades manifestó en una publicación en sus redes sociales sentirse obligado a realizar un comentario al respecto luego de que su nombre se vio arrastrado en este “conflicto ajeno”.

El galardonado artista, con una pista de reguetón en el fondo, tomó unos segundos para aconsejar a Residente, “que lo quiere como un hermano”, sobre qué debería en momentos en que ha recibido críticas de artistas como Ricardo Montaner.

PUBLICIDAD

“Cuando a veces la rabia, a mi razón, es ronca, yo me digo: “Rubensito, águila no caza moscas”. No es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille, a veces, es mejor”, cantó.

Mientras tanto, Blades siguió su tema improvisado recomendándole al exponente que le diera fin al ánimo caldeado y que se calmara “escuchando el álbum del año, Salswing!”, del cual tendrá un concierto el próximo 14 de mayo, en el Coliseo de Puerto Rico.

“No le pongas atención a esas cosas”, culminó.

El tema de tiraera que lanzó Residente el pasado jueves por medio de un video con el DJ y productor argentino Bizarrap, retoma la tirantez que este comenzó en septiembre del 2021, cuando el intérprete colombiano propuso a otros colegas del género urbano unirse a él para un boicot a los premios Latin Grammy, que se celebrarían en noviembre siguiente, y donde iban a galardonar a Blades como artista del año.

Sus declaraciones surgieron luego de que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunciara sus nominaciones, y llevaran al cantante colombiano a concluir que los intérpretes urbanos no son valorados por la academia.