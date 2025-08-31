Rumbo al Vaticano Karol G
Es una de las invitadas como parte de un evento para promover la paz mundial.
El próximo 13 de septiembre, dentro de la clausura de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana en el Vaticano se presentará la cantante colombiana Karol G como parte del espectáculo ‘Grace from the World’.
Este encuentro busca promover la hermandad y la paz mundial. En total, tendrá una duración de dos días, iniciando el 12 de septiembre.
El concierto es una iniciativa dirigida por el artista estadounidense Pharrell Williams y el tenor italiano Andrea Bocelli, quien confirmó la participación de Karol G a través de una publicación en su cuenta de Instagram.
Para tener más contexto sobre la actividad, sus más de tres millones de seguidores pudieron leer este texto: “Será un evento cultural y espiritual emblemático: dos días intensos de diálogo y reflexión culminarán en una experiencia en vivo única que unirá música, narración y fraternidad”.
Otros detalles de las puestas en escena
Además de Karol G, el cartel de artistas incluye a John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.
Los músicos estarán acompañados en el escenario por un coro de 250 voces, junto con un espectáculo de drones y luces inspirado en la Capilla Sixtina.
La propia Karol G confirmó la noticia mediante una historia en su cuenta de Instagram y compartió los datos del evento.
El concierto será gratuito y abierto al público. Quienes no puedan asistir al Vaticano podrán seguirlo en vivo gracias a la transmisión internacional en Disney+, Hulu y ABC News.