La emisora Salsoul se sumó oficialmente a la alianza que busca que la UNESCO declare a la salsa como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con su apoyo, se une a los esfuerzos del alcalde de Arecibo, Carlos R. Ramírez Irizarry, y el director de turismo, José Luis “Chely” González, para formalizar la intención.

“Salsoul será el medio oficial que lleve este mensaje al mundo”, destaca el comunicado de prensa. Dentro de su iniciativa, resaltaron que la “salsa, por décadas, ha unido pueblos. Desde el Caribe, ha trascendido hasta cada rincón donde vibra una comunidad latina… Perú, Colombia, Panamá, Venezuela, México y por supuesto, Estados Unidos. Salsoul, con casi 50 años de historia, sabe que la salsa ya le pertenece al mundo, y ahora más que nunca es hora de que lo reconozca la UNESCO”.

PUBLICIDAD

Ricardo Padilla, director de programación de Salsoul, expresó en cuanto al compromiso de la emisora. “No hay una causa más importante que esta. Tanto el municipio de Arecibo, con Tito Ramírez, como la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre, están llevando una misión cultural y, como director de Salsoul, pongo a disposición la emisora. Usaremos todos nuestros recursos para lograr este objetivo, que será un gran beneficio económico para el país y de prestigio cultural para el mundo entero”, afirmó en la comunicación escrita.

Esta alianza, que en diciembre se inició con el alcalde de Arecibo, “Tito” Ramírez y la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, en una iniciativa conjunta con la ciudad de Cali, “está dirigida a fortalecer la hermandad cultural y la voluntad de unir esfuerzos para promover el reconocimiento, por parte de la Organización de las Naciones Unidas y su filial cultural, la UNESCO, de la música de la salsa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, detalla la nota de prensa.

“Esta alianza internacional reafirma el valor histórico, social y cultural de la salsa como lenguaje común que une pueblos, tradiciones y generaciones a través del Caribe y el mundo. Esto apenas comienza y no pararemos hasta ver a la salsa como Patrimonio Cultural de la Humanidad’, subrayó.