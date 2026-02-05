Pro Arte Musical presenta a los legendarios guitarristas brasileños Sérgio y Odair Assad en su gira de despedida tras 60 años de trayectoria internacional. El concierto en la isla será el sábado 7 de febrero de 2026, a las 7:30 p.m., en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Reconocidos mundialmente por su virtuosismo, sincronía impecable e innovación sonora, los Hermanos Assad han redefinido la guitarra clásica y contemporánea, conquistando los escenarios más prestigiosos del mundo. El programa incluirá obras emblemáticas del repertorio clásico y composiciones originales de Sérgio Assad, reflejo de la riqueza musical y la complicidad artística que distinguen a este dúo de talento extraordinario.

PUBLICIDAD

“Los Hermanos Assad son dos figuras fundamentales, referentes de la guitarra clásica mundial. Este concierto celebra décadas de trayectoria artística y ofrecerá al público puertorriqueño la oportunidad de vivir una experiencia musical en vivo de la más alta calidad artística”, expresó mediante comunicado de prensa Karen Schneck Malaret, directora ejecutiva de Pro Arte Musical.

El programa de la noche incluirá piezas de grandes maestros latinoamericanos y obras originales, entre ellas: Bandoneón & Zita de Astor Piazzolla; Valsa & Corta-Jaca de Radamés Gnattali; la suite One Week in Rio de Sérgio Assad, inspirada en paisajes y ritmos de Río de Janeiro; Jongo de Paulo Bellinati; Palhaço & Baião Malandro de Egberto Gismonti; y Tahhiyya li Ossoulina, obra premiada de Sérgio Assad inspirada en las raíces familiares y culturales del dúo, entre otras obras maestras escritas para la guitarra.

Nacidos en Brasil y destacados desde muy jóvenes, la destreza y virtuosidad del dúo han inspirado a destacados compositores a escribir obras especialmente para ellos, y han colaborado con reconocidos artistas y orquestas alrededor del mundo. El dúo ha sido galardonado con varios premios Grammy y Latin Grammy, y su discografía es referencia obligada en el repertorio guitarrístico contemporáneo.

“Esta gira mundial de despedida marca el cierre de seis décadas de trayectoria artística internacional. Regresar a Puerto Rico para despedirnos y compartir nuestra música con el público es una alegría y un verdadero privilegio”, expresaron Sérgio y Odair Assad.

Los boletos están disponibles a través de Ticketera.

Sobre Pro Arte Musical

Pro Arte Musical es la organización cultural sin fines de lucro más antigua dedicada a la promoción y difusión de la música clásica y de concierto en Puerto Rico. Fundada en 1932, ha dejado una huella significativa en el desarrollo cultural del país a lo largo de 94 años, cultivando el aprecio por el repertorio clásico y promoviendo el acceso a la música de cámara, la ópera y otros géneros, en las principales salas de concierto del país. Su misión también se extiende a la formación de nuevas generaciones, mediante la concesión de becas y programas educativos dirigidos al desarrollo musical y artístico de la juventud. Visite nuestra página web en: www.proartemusical.com.