La cantautora colombiana Shakira finalizó su histórica residencia europea tras realizar 13 conciertos en Madrid y congregar una suma de que superó los 700,000 fans en la capital española. Se trató de uno de los eventos de música en vivo más ambiciosos jamás presentados en Europa.

La residencia, además, generó un impacto económico que supera los 200 millones de euros, ya que se tradujo en un aumento de la demanda de turismo y de las reservas de hotel, superior al de eventos masivos como la visita del Papa León VIX y la Fórmula 1, compara el comunicado de su portavoz de prensa.

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La serie de espectáculos de la superestrella global contó con momentos inolvidables con artistas estelares en tarima, incluidos Dua Lipa, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Maluma, Béele, Manuel Turizo, Dani Martín y Bizarrap “en una celebración del poder y la influencia globales de la música latina”.

Shakira debutó en la posición No. 1 del chart LIVE75 de Pollstar de septiembre, “impulsado por la recaudación de taquilla de nueve de sus 13 fechas de la residencia europea, parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, agrega la nota de prensa.

Las primeras nueve fechas vendieron un total de 452,097 entradas, con un promedio de 50,233 fans por concierto, cifras que le aseguraron el primer lugar en la lista. A nivel global, la gira supera los 4 millones de entradas vendidas y una recaudación de taquilla de $534 millones, consolidando su posición como una de las giras latinas más taquilleras de todos los tiempos.

Madrid se convirtió en el epicentro de este hito con la creación de Shak’s City, un destino cultural de 185 mil pies cuadrados, “también conocido como Macondo Park, que incluyó un estadio construido especialmente para la ocasión, diseñado por la reconocida firma arquitectónica BIG y bautizado en honor a Shakira”.

Además, Shakira reunió a más de 1,500 artistas de todo el mundo y ofreció más de 400 horas de programación cultural, mientras generaba un impacto significativo en la cultura y la economía de toda la ciudad. Con su gesta, transformó la residencia en una celebración inmersiva de música, arte, literatura, moda y gastronomía.

La residencia también incluyó un hito con Amazon Music al establecer un nuevo récord: la presentación musical en vivo de una artista femenina más vista en la plataforma.