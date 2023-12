La experiencia de la transformación en diversos ámbitos es uno de los procesos que atesora el cantautor puertorriqueño Sie7e de su nueva producción discográfica, Origami, que lanza con su amor por los ritmos caribeños y del afrobeat.

La narrativa de vivencias propias y otras de relatos ajenos dirigen el viaje musical de 11 temas, en los que el amor cobra protagonismo. Cada canción forma parte del proceso creativo que implicó abrir la puerta para integrar elementos con los que no había trabajado en proyectos anteriores.

“Estoy desdoblándome de muchas maneras”, expresó el intérprete en entrevista telefónica y, de paso, confesó que el título fue una sugerencia de un amigo del sello bajo el que lanza, Duars Entertainment.

PUBLICIDAD

“Estamos buscando un nombre para el álbum y me dice ‘yo tengo uno en mente que me encanta porque se me parece a ti, pero no sé si te guste’, y me dice ‘Origami’, y me voló la cabeza porque inmediatamente pienso lo que está pasando con el disco, que es que estoy transformándome de maneras que no lo había hecho antes, estoy haciendo cosas que no había hecho antes a nivel lírico, a nivel sónico, a nivel de producción, de arreglo, de estructura, a nivel de discos. Como hay mucho desdoblamiento, Origami me pareció fabuloso”, abundó David Rodríguez Labault al compararlo con el arte japonés de crear figuras en papel.

La dinámica de dejarse llevar y abrazar el título de la producción discográfica lo llevó a reflexionar sobre un consejo de otro amigo. “Se llama Jaime. Me dijo ‘¿tú sabes qué es lo que pasa, David, tienes que ponerte sexy con el universo y que el universo sea sexy contigo’”, compartió. “Metafóricamente, te desnudas ante el universo, y lo puedes hacer físicamente también, si quieres, pero eso es decir ‘no quiero decidir cómo va a ser mi felicidad, yo quiero que tú me sorprendas, universo’”.

Una separación desde el amor

El tema promocional es Ya no tengo tu love, una respuesta a su éxito Tengo tu love, que supera las 124 millones de reproducciones en YouTube. La canción nueva es uno de los temas más personales del álbum del artista, quien atraviesa una separación de Jessica Rodríguez, con quien vivió una relación de pareja de más de dos décadas.

PUBLICIDAD

“Es la única canción del álbum que no nace conmigo”, confesó el ganador del Latin Grammy sobre el tema propuesto por el sello disquero. “Lo consideré y me senté a, literalmente, trabajar cada detalle de la letra, trabajar en los versos para que se dijera lo que había que decir, y que fuese cuidadoso siempre con las emociones de mi expareja, siendo bien empático y que se sepa que la letra lo que está diciendo es la tristeza de una separación, pero desde el amor y desde la empatía, y que es un good break up. Es la respuesta más sería y delicada a la canción anterior”.

Sie7e fue enfático en su propósito de expresar armonía dentro del desahogo. “No funcionó por las razones que pasaran que no vienen al caso. Se decidió que no más, que hasta aquí. Llegó esto. Pero es desde el amor y seguimos siendo familia de muchas maneras, y hay demasiada animosidad y guerras y cosas feas en el planeta. Todo el mundo está retroalimentándose de eso, ¿para qué sufrir más? Vamos a tratarnos bien, y si nos desentendemos, que va a pasar, vamos a tratarnos bien”.

El vocalista confesó que la situación mediática ha sido una de las realidades más incómodas en el proceso de separación. “Lo más difícil es, precisamente, tener que contar algo en el ojo público, tener que expresarlo en un periódico. Se lo dije a varias personas y sé que me pudieron haber mal interpretado. Yo dije que me arrepentía de haber hecho mi relación pública en el pasado con la canción anterior (Tengo tu love), no que me arrepentía de lo que quise decir en la canción, ni de haber hecho la canción, pero me arrepentí de que pensé, inocentemente aquella vez que pegué, porque la canción era bien buena, y no entendí que era porque, sí, era buena, pero también traía una historia que le gustó a la gente cual estuviese viendo una novela. Pero para la gente es ficción. Para mí, es realidad”, expuso sobre la reacción inicial del éxito romántico.

PUBLICIDAD

“Ahora que estamos en la separación, estamos en este momento difícil y doloroso, tener a todo el mundo pendiente como si fuera una novela, desde afuera con el desprendimiento, pues no es cómodo, no es común, se torna desagradable y puede confundir a muchas personas, y ahí es que uno vuelve otra vez a estar desde el amor”, añadió. “Ya que estoy en el ojo público y que hay tanta gente pendiente y tanta confusión, y sé que no voy a lograr aclarar mucho, pero por lo menos dejo escrito y dejo dicho por ahí lo que siento y que de verdad estamos de buenas”.

La nostalgia arropa gran parte del video musical, por lo que trabajar en su grabación tampoco fue tarea sencilla. “Es como una recreación de momentos icónicos del video (del tema) anterior, pero yo sentadito en el espacio ya solito, medio en retrospección. Quisimos hacerlo lo más simple posible”, adelantó, y reveló que la idea de protagonizar el visual no fue suya.

“Me dijeron que tenía que salir yo, pero yo no quería ni salir”, confesó. “Pero me dijeron ‘deberías salir tú’. Me alegro que me empujaran a hacerlo porque conecta más con la gente lo que estoy diciendo”.

Mucha motivación musical

El álbum llega tras el estreno de la producción discográfica El día antes del día, que lanzó en marzo de este año. Origami, que se convierte el séptimo álbum de su discografía, explora una vez más su amor por los ritmos caribeños y las corrientes musicales del afrobeat.

PUBLICIDAD

“Desde el principio de los principios estoy mirando hacia África de muchas maneras con mucho respeto y cuidado. Ahora me encanta que estamos en un momento en que todo se mezcla con todo y que ya nadie es dueño de nada, me encanta. Tiene el afrobeat, tiene elementos sónicos del reggae, del dancehall, del reguetón, del trap”.

Con ilusión, destacó la honestidad que busca impregnar en cada proyecto musical.

“Lo que me gusta es que, en la parte lírica está interesante porque siento que es bien personal, aunque estoy poniendo muchas cosas de ficción, estoy contando muchas cosas en forma de cuento, o en tercera persona como hablando de alguien que no soy yo, y sí, estoy poniendo cosas mías puestas de otras maneras, es jugando un poco. Como compositor me divertí mucho dentro de este álbum, porque hay muchas cosas que son directas y honestas, y hay otras que tienes que sentarte a a pensar a ver qué quiso decir. Me gusta dejar esas sorpresitas por ahí”, detalló el cantante, quien reveló su anhelo de pronto comenzar a realizar conciertos con su banda.