El cantautor Sie7e y su esposa Jessica Rodríguez rompieron su relación sentimental hace unos meses.

La noticia la dio a conocer Rodríguez a través de un vídeo publicado en Instagram en el que incluyó varias imágenes junto a quien fue su compañero de vida por 23 años.

“Muchas cosas no las entendemos para nada, pero aún así, las aceptamos. 30 años de amor, 23 de compartir cada detalle, ser cómplices, mejores amigues, animadores y admiradores el uno del otro, la relación de pareja culminó. Ya hoy puedo hablar de esto agradeciendo y sin tanto dolor en mi corazón”, comenzó diciendo Rodríguez.

PUBLICIDAD

“Este video es con la última canción que escribimos juntes, cuando nos volvimos a elegir. Hoy ya no es así por ambes, pero me llevo lo aprendido, lo que me sumó, lo que me hizo crecer, evolucionar como ser en el amor más grande y puro. Nos todo tanto tanto. Que seamos muy felices en esta nueva etapa de nuestras vidas en este plano. Gracias a todas las personas que genuinamente nos quieren bien y se inspiraron con la relación. No se desanimen, el amor hasta viejitos existe, solo es querer trabajarse, tenerse como prioridad y elegirse ambes. Se puede. Espero inspirarme y tener esperanzas gracias a sus relaciones”, terminó diciendo.

Hasta el momento Sie7e no se ha expresado al respecto.