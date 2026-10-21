Ópera de Puerto Rico presenta una producción semi escenificada de la ópera “Samson et Dalila” de Camille Saint-Saens el sábado 24 de octubre en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce, reuniendo sobre un mismo escenario a destacadas figuras de la lírica internacional y puertorriqueña.

Esta versión de la famosa historia bíblica contiene pasajes musicales en un contraste de sentimientos que van de lo más espiritual a lo más pasional: de las plegarias a la seducción a la bacanal. Como sugiere el título, la trama está totalmente centrada en los personajes protagónicos: Sansón, en cuya fortaleza el subyugado pueblo hebreo ha puesto sus esperanzas, y Dalila, en cuya belleza los tiranos filisteos confían para destruir a Sansón.

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Para dar vida a estos icónicos roles se han escogido dos cantantes de gran trayectoria internacional, reconocidos tanto por sus méritos vocales y por su fuerza interpretativa: el tenor Rafael Dávila y la mezzosoprano española Nancy Fabiola Herrera.

Rafael, que en estos días se encuentra en Nueva York como parte del elenco de la ópera “Macbeth”, ha sido aclamado por nuestro público en producciones de Ópera de Puerto Rico de “La traviata”, “Lucia de Lammermoor”, “Turandot”, “Madama Butterfly”, “Tosca” y “Carmen”. Ahora se presenta en “Sansón” su más reciente rol protagónico, por el que ha recibido excelentes críticas en Estados Unidos.

Nancy Fabiola se ha presentado en Puerto Rico en conciertos y galas junto a la Orquesta Sinfónica y CulturArte, en repertorio sinfónico y operático junto a figuras como Plácido Domingo y Antonio Barasorda. Esta “Dalila” constituye su debut en la isla en un rol completo - donde hará un derroche de su cálida voz y su arrolladora presencia escénica.

Completan el elenco principal dos artistas puertorriqueños que han plantado bandera a través del mundo: el barítono César Méndez, como el Sumo Sacerdote de Dagón, y el bajo Ricardo Lugo, que hará dos personajes: el déspota Abimelech y el noble Viejo Hebreo.

César reside en la actualidad en Vladivostok, Rusia, donde se presenta con frecuencia con la compañía de ópera de la ciudad. Su más reciente actuación en nuestro país fue como el gallardo Sargento Belcore en “L’elisir d’amore”. Ricardo, cuya carrera lo ha llevado desde el Metropolitan Opera House hasta la Ópera de Hong Kong, es un gran favorito del público local, habiéndose presentado con gran éxito en óperas como “La boheme”, “El barbero de Sevilla”. “L’elisir d’amore” y el personaje titular de “Don Pasquale”, entre otros.

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En los roles secundarios brillarán tres jóvenes talentos: los tenores Christina García y Carlos Ortiz; y el barítono Brayan Molina. Al frente del coro de 32 voces se encuentra la Maestra Jo-Anne Herrero.

El movimiento escénico y los elementos visuales están a cargo de Gilberto Valenzuela, que ha escogido un exquisito vestuario de corte bíblico diseñado por la legendaria Gloria Sáez. La parte musical incluirá a maestro Máximiano Valdés y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

Los boletos están a la venta en el Centro de Bellas Artes y en TicketCenter.