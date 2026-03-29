La plataforma UnitedMasters continúa fortaleciendo su presencia dentro de la industria de la música latina, consolidando un portafolio de artistas emergentes con proyección internacional y una estrategia enfocada en el desarrollo independiente dentro de un mercado en constante evolución.

La compañía ha venido posicionándose como una plataforma clave para talentos de la nueva generación, particularmente dentro del movimiento urbano latino, destaca el comunicado de prensa. Su lista incluye artistas como FloyyMenor, Nickoog CLK, Yarge, Lyon La F, Visho, y Jotaa, quienes representan una nueva ola creativa con impacto en mercados como Chile, América Latina y audiencias globales.

Entre ellos, destaca FloyyMenor, cuyo sencillo “Gata Only” junto a Cris MJ se convirtió en un fenómeno global, alcanzando el puesto No. 1 en el listado Hot Latin Songs durante 14 semanas consecutivas y obteniendo el reconocimiento como Global 200 Latin Song of the Year en los Billboard Latin Music Awards. Recientemente, el artista lanzó su álbum “Man In Black”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Nickoog CLK ha consolidado una base de seguidores en expansión en múltiples mercados, mientras que artistas como Yarge continúan construyendo una conexión sólida con audiencias digitales a través de propuestas musicales que combinan distintos géneros. Lyon La F, Visho, y Jotaa, desde Chile, forman parte de esta nueva generación que está redefiniendo el sonido urbano latino con propuestas frescas y en crecimiento.

A través de este enfoque, UnitedMasters continúa apostando por el crecimiento de artistas independientes, conectando talento emergente con audiencias globales y consolidando nuevas voces dentro del panorama actual de la música latina.

Por otro lado, al frente del desarrollo de la división latina se encuentra Maria Gracia, Senior Director, Latin US Lead, Artist Marketing, quien lidera la estrategia, el crecimiento y la expansión del negocio, con experiencia en el desarrollo de campañas globales para talentos como FloyyMenor y en proyectos para artistas como Future, DJ Khaled y Travis Scott, además de haber liderado la campaña ganadora del Grammy de “Hrs and Hrs” de Muni Long.

Desde el área de A&R, Gerardo Mejía, Senior Lead ofLatin Music, aporta más de tres décadas de experiencia en el desarrollo de talento, tras alcanzar reconocimiento internacional con “Rico Suave” y desempeñar un rol clave en la expansión de la música latina en Estados Unidos, incluyendo su etapa en Interscope Records.

El equipo se complementa con Adrián Mainou, Senior Artist Marketing Manager, quien ha sido fundamental en el crecimiento del área de marketing desde 2021, liderando campañas globales y digitales como el éxito mundial de “Gata Only”, y con Gineyda Cornelio, Artist Marketing Manager, quien recientemente se incorporó tras liderar el departamento latino en Audiomack y actualmente impulsa alianzas con plataformas de streaming y esfuerzos de marketing para los artistas de la plataforma.

PUBLICIDAD

Este trabajo conjunto ha contribuido al posicionamiento de la división, que recientemente obtuvo su primera nominación a los Billboard Latin Music Awards 2025 en la categoría “Latin Rhythm Albums Label of the Year”, reflejando su creciente impacto a nivel global.

Sobre UnitedMasters

UnitedMasters es la plataforma líder de tecnología musical para artistas independientes. A través de una combinación de servicios de distribución musical, soluciones de marketing para artistas y oportunidades de asociación con las marcas más grandes del mundo, UnitedMasters ofrece soluciones impulsadas por tecnología que permiten a los artistas ser dueños de su futuro. A diferencia de los sellos discográficos tradicionales, los artistas de UnitedMasters conservan la propiedad total de sus carreras y los derechos de las grabaciones máster de su música.

UnitedMasters conecta a más de dos millones de artistas independientes en su plataforma con marcas globales como ESPN, Diageo y Coca-Cola. Estas conexiones están impulsadas por el talento creativo de la compañía para impulsar el éxito comercial de artistas y marcas en el mundo actual.