Varmed Health Center promoverá por quinta ocasión una iniciativa del programa de promoción y prevención de salud para jóvenes, “¡Ponte pa’ ti!”, donde sortearán taquillas para el festival musical “Sauce Boyz Fest”, que se celebrará este sábado, 20 de mayo, en el Distrito de Convenciones T-Mobile en San Juan.

Este evento, en el que se presentarán reguetoneros como Eladio Carrión, DJ Bizzarap, Duki, Jowell y Randy, Tokischa, Dei V, Omar Courtz, Noriel, Rafa Pabón, promete ser una experiencia electrizante con estaciones de estimulación sensorial, atracciones, zonas de video juegos, campo de golf para el disfrute de todos entre las presentaciones artísticas.

PUBLICIDAD

Para participar en el sorteo de boletos los participantes deben acceder al enlace www.cognitoforms.com/VarmedManagement/PONTEPATI y completar un corto cuestionario de salud.

Este es el cuarto evento en el que “¡Ponte pa’ ti!” se integra con el propósito de llevar a la juventud el mensaje de cuidar su salud.

Como en los pasados eventos, se requiere que los participantes llenen un cuestionario de salud cuyo fin es recopilar información sobre cuánto conocen de su salud y el impacto que los servicios de salud preventivos pueden tener en su vida.

Dicha información permitirá a la organización tener un entendimiento más claro de las necesidades de salud de los jóvenes y cómo se pueden asistirles para que tomen control de su salud.

“La solución está en tomar acción sobre la prevención”, enfatizó José Vargas, presidente y principal oficial ejecutivo de Varmed Health Center.

El programa de Varmed Health Center, tiene como fin concienciar a los jóvenes entre las edades de 18 a 35 años sobre la importancia de realizarse sus pruebas diagnósticas preventivas anuales y asistir a su médico primario en esta etapa de sus vidas. Además, la iniciativa aposta a los jóvenes y entienden que si estos comienzan a ocuparse de su salud a una edad temprana realizando sus pruebas preventivas anuales y visitando a su médico primario, crearán un hábito que les ayudará a detectar situaciones de salud a tiempo y vivir una vida más saludable.

Datos del “Behavioral Risk Factor Surveillance System” de 2019 y 2022 reportó que, de la población de Puerto Rico, de los 18 a 35 años, el 40% no se realizó exámenes dentales, el 30% no visitó un médico durante el último año y un 44% reportó no tener médico primario..

Para más información y detalles entra a nuestra página web www.varmedhealthcenter.com.