Desde los años de escuela superior, la salsa romántica siempre ha tenido un lugar especial en los intereses del cantautor puertorriqueño Víctor Manuelle, mucho antes de que conquistara la tarima a nivel profesional con su talento. A tres décadas de exitosa trayectoria resulta inevitable la nostalgia que despiertan las memorias de una época que, además, lo abrazó en sus orígenes musicales.

Inspirado en su esencia, su auge y en la emotividad de sus historias, mañana estrena el álbum “Retromántico”, en homenaje a la salsa romántica que lo comenzó a conquistar a finales de la década de los ochenta.

“Me marcó mucho porque en realidad, aunque yo crecí escuchando salsa porque mi papá era salsero y ponía salsa todo el tiempo, cuando empiezas a tener uso de razón buscas tus propios gustos musicales; uno sabe qué es (lo que prefieres) cuando ya estás en la escuela, cuando tienes tus 14 o 15 años, y obviamente, entrando en ‘high school’. Era ya para el 87, 88, 89, 90. Yo viví el comienzo (de la salsa romántica)”, detalló al mirar los recuerdos.

“Yo viví esa época fuerte de Frankie Ruiz, de Eddie Santiago, de Nino Segarra, de Lalo Rodríguez, y cuando comencé mi carrera en el 93 como solista, prácticamente, me estaba desarrollando en ese mismo ambiente. Esas eran las figuras más cercanas que yo tenía. Yo era y soy superfanático de Héctor Lavoe, de Cheo Feliciano, pero la generación más cercana que estaba creciendo conmigo musicalmente era esa. Así que fue algo de lo que viene siendo este disco romántico”, repasó y con entusiasmo describió su propuesta discográfica de diez temas, que como anticipo se escuchará hoy en el programa radial “La manada” de Zeta 93.

“Son canciones originales inéditas, pero emulando ese sonido que tanto gustó y sigue gustando en Latinoamérica, en Puerto Rico, toda esa época”, dijo el “Sonero de la Juventud”. “Por eso fue que iniciamos con el tema a dúo con Frankie Ruiz, ‘Otra noche más’, que, gracias a Dios, está en estos momentos ocupando los primeros lugares en casi todas las listas de Latinoamérica y Puerto Rico”.

Al mencionar el tema que estrenó en febrero, se mostró complacido con el apoyo del público.

“Cuando se habla de salsa romántica, uno de los pilares más grandes era Frankie. ¿Cómo podía tenerlo si, lamentablemente, ya no está con nosotros? Pues a través de la tecnología se logró y desde que se comenzó a trabajar en el estudio, el tema tenía una magia especial”.

A su vez, el galardonado intérprete expuso cuánto le interesa, con su proyecto musical compartir detalles de los inicios de esta corriente musical.

“Con ‘Retromántico’ vienen un sinnúmero de conversatorios para que la gente entienda lo importante y lo grande que fue la salsa romántica, que a veces pienso que no se le ha dado el lugar, porque como veníamos de una salsa agresiva y luego la salsa romántica era un poquito más suave, la bautizaron con la famosa ‘salsa monga’, y la gente como que lo tomó literalmente, como una salsa que no tenía la calidad, y no. Es increíble lo que logró la salsa entre los años finales de los 80 y todos los 90 y principios de los 2000. Yo creo que fue la época de más vender salsa, de más figuras de contratos más jugosos, donde en realidad, los artistas solistas comenzaron a tener oportunidades grandes y a tener contratos como los tenía un artista de pop y de balada de aquella época”.

En esa historia, recordó su rol para provocar mayor interés en el público femenino.

“Esa época de la salsa romántica fue la que más atrajo a las mujeres a la salsa. Fue donde comenzaron los solistas a despuntar y a tener gran reconocimiento. Personas como Luis Enrique, Gilberto se va de Willy Rosario y sigue como solista, Tony Vega, Marc Anthony, Jerry Rivera, todos estos jóvenes de aquella época. En realidad, atrajeron un sinnúmero de féminas al género”.

Además del tema con Frankie Ruiz, “Retromántico” cuenta con cinco colaboraciones de intérpretes que también admira y que figuran como grandes influencias. Tito Nieves en el cover “Cosas del amor”, Johnny Rivera con “Casi perfecta”, Willie González en “No quería mentir”, Maelo Ruiz para “Me fallaron los dos”, y no podía faltar su amigo y padrino musical, Gilberto Santa Rosa, con quien interpreta “Vamos a romper la noche”, compuesta por Omar Alfanno. La selección de invitados no fue tarea fácil.

“Con los colaboradores fui extremadamente cauteloso. Es como si tú llevaras a un sastre un traje que tiene que hacer a la medida”, comparó. “Encontrar el sonido específico. No sacar a cada uno de los artistas de su zona de confort, de cómo a la gente les gusta escucharlos”, indicó antes de aclarar que con Gilberto Santa Rosa sí se atrevió a experimentar con una dinámica diferente.

“Gilberto es uno de los representantes de esas salsas románticas más importantes que tiene la historia del género”, dijo sobre su participación. “Con Gilberto fue bien jocoso el tema que escogí, porque quizás es el tema más raro. Puse a Gilberto a cantar un tema donde lo que estamos hablando es de que ‘tú me ves llorando por una mujer’, y la temática dice ‘contra, si la otra vez que tú me viste llorando me aconsejaste que en la vida había más mujeres, que nos fuéramos por ahí a dar una vuelta y a buscar jevas y a beber’, y tú no te imaginas a Gilberto dando ese consejo”, afirmó entre risas.

“Me fallaron los dos” es una canción de mucha carga emocional, describió. “Ese es el tema más dramático de todos. Es la más fuerte, la que nadie quiere vivir. Es una situación… imagínate, tu pareja te está engañando con tu mejor amigo, mejor amiga. Es fuerte. Pero nosotros los latinos, de cierta manera, no sé por qué, nos encanta tanto ese tipo de despecho. Son las canciones que nadie quiere que le sucedan, pero son las más que te piden en el escenario”.

Víctor Manuelle también se destaca en el álbum con cuatro temas en solitario. Con “Si volviera Jesús”, tiene la intención de invitar a la reflexión. “No es el concepto literal de ‘Retromántico’, pero la gente tiene que ponerle atención porque es bueno también llevar un mensaje”, sostuvo. “Es para crear conciencia de que tenemos que estar un poquito más cerca de las cosas espirituales, estar un poco más cerca de Papá Dios, que es el que nos guía en todo, en la familia, en el trabajo, en las amistades. Yo creo que hay que buscar un poco más de Dios y creo que este tema va a crear conciencia sobre eso”.

Su gira musical, de momento, lo mantiene ocupado con fechas hasta agosto con destinos en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero aclara que en esta etapa artística, la familia pesa mucho en la coordinación de ese itinerario.

“Mi agenda gira en torno a eso”, precisó. “Hasta para las promociones digo, ‘el miércoles te puedo hacer entrevista hasta las 2:00 nada más porque tengo que buscar a la niña (su nieta, Dylara Valentina) porque tiene clases de natación a las 3:00, y ya a esa hora no puedo estar haciendo entrevistas”, confesó. “Ya es parte de todo lo que tiene que ver con mi agenda, mi parte familiar. Yo creo es otra de las cosas que me ha funcionado increíble, porque esta carrera, dentro de todo, es bastante fuerte, te cansa, como todo ser humano, pero la familia es como la batería y te llena para seguir hacia adelante”.