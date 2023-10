La cantante Villano Antillano demostró una vez más por qué es una de las voces más interesantes del trap y reguetón puertorriqueño en el “Tiny Desk” de NPR, donde tomó los últimos segundos de su espectáculo acústico para cantar una alabanza con sus amigas coristas.

“Contra viento, marea y tempestad, yo he venido a alabarte, Jehová. Contra viento, marea y tempestad, yo he venido a alabarte, Jehová. Mi victoria yo he tenido. Porque el ángel de Jehová está conmigo. Mi victoria yo he tenido. Porque el ángel de Jehová está conmigo”, cantó la rapera boricua luego de ofrecer un concierto de 13 minutos en el icónico espacio donde artistas como Alicia Keys, Usher, Dua Lipa y hasta el rapero T-Pain han expuesto su talento.

Villana Santiago Pachecho, nombre de pila de la bayamonesa, expresó que incorporó este coro pentecostal en su presentación, popular en la región caribeña, para celebrar su espiritualidad a pesar que “no hay espacio para personas como nosotras en la iglesia”.

“Las enseñanzas que aprendemos se quedan con nosotras. Se ve más en la manera en la que socializamos. Así que quisimos hacerlo parte de esto, ¡y lo hicimos! Así que gracias por tenernos aquí”, expresó Santiago Pacheco, quien se ha convertido recientemente una de las artistas de identidad trans más reconocidas en la música hispana tras su explosiva colaboración con el productor musical argentino Bizarrap, que cuenta con 230 millones de vistas en YouTube.

La artista detrás de canciones como “Muñeca” y “Vocales” se presentó en este espacio, que se convierte en el quinto espectáculo de la iniciativa “El Tiny”, un proyecto de la emisora radial pública de Estados Unidos para celebrar el Mes de la Herencia Latine.

Su show, donde resaltó su mensaje de empoderamiento, supervivencia y sexualidad, contó con las interpretaciones de “Yo tengo un novio”, “Kaleidoscópica” y “Cáscara de Coco”, canciones que forman parte de su primera producción de larga duración “Sustancia X”, así como la presentación de “Cuero”, el más reciente sencillo que la puertorriqueña definió como un “estado de subconsciencia”, al hablar sin tapujos sobre la fetichización.

El momento eufórico se produjo tras días que la cantante se expusiera a las críticas de integrantes del sector conservador, como la senadora Joanne Rodríguez Veve, tras supuestamente promover la entrada de menores de edad a su próximo espectáculo de “Babilonia” en el Coca-Cola Music Hall, que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre y donde la boricua manifestó que se espera “una noche llena de magia, lujuria y mucha satería”.

Tras la reacción de la legisladora, que se produjo por una interpretación incorrecta de los reglamentos de acceso a espectáculos del recinto de entretenimiento ubicado en el Distrito T-Mobile, Jorge L. Pérez, el gerente regional de ASM Global Puerto Rico, aclaró este que el acceso el show será solo para adultos tras una conversación con el equipo de producción de la rapera.

“Es lamentable que se haya creado una percepción errónea de lo que sucederá en el concierto. Todos los eventos que se realizan en nuestras facilidades, sin importar el género musical, se hacen respetando la seguridad de los visitantes y cumpliendo con lo que establecen las leyes de Puerto Rico”, manifestó.

“Por lo tanto, es falso insinuar que en esta ocasión no será igual. No permitiremos ni en este, o en cualquier otro espectáculo, que se falte a la integridad del ser humano o se atente en contra de sostener la ley y orden”, agregó.

