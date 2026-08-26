Listo para llevar la música y el legado de su querido hermano a casa.

El cantante Viti Ruiz encenderá con energía, pasión y sentimiento la Concha Acústica del Palacio de los Deportes de Mayagüez durante la octava edición del Festival de Salsa Frankie Ruiz. El evento, completamente gratuito y dedicado al “Tártaro de la Salsa”, se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto.

El músico compartió con Primera Hora detalles del espectáculo que reunirá a más de una decena de estrellas de la música tropical. Durante el evento, se repasarán clásicos como “La rueda”, “La cura”, “Desnúdate, mujer” y “Deseándote”, temas que pusieron a bailar tanto al público boricua como al resto de América Latina.

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“La carrera de mi hermano mayor ha trascendido tanto que, hasta el día de hoy, seguimos aprendiendo de su habilidad vocal y de su amor por la familia. Por eso nuestro pueblo de Mayagüez y todo Puerto Rico le honran con este festival”, resaltó Ruiz, en entrevista telefónica, sobre el cantante que brilló primero en agrupaciones como la Orquesta La Solución y la Orquesta de Tommy Olivencia, y luego despegó como solista en la década de 1980, convirtiéndose en una de las voces emblemáticas de la música tropical.

Para esta velada, Viti estará acompañado por destacadas figuras como Pedro Morales y su Orquesta La Mulenze, Michael Stuart, La Sonora Ponceña, Willie González, Maelo Ruiz, La Primerísima de Tommy Olivencia Jr., Gilberto Santa Rosa y El Gran Combo de Puerto Rico, entre otros invitados especiales.

“Para mí significa mucho ver cómo todos estos compañeros artistas lo quisieron en vida y aún hoy reconocen el gran ser humano que fue”, expresó Ruiz sobre la cartelera de primer nivel, que también contará con la animación de Aniel Rosario y Jesse Calderón, además de Carmencita DJ en los platos.

Más allá de su inconfundible voz, ritmo, carisma e influyente estilo, Viti asegura que su hermano fue una persona llena de sensibilidad y autenticidad.

“Son tantos recuerdos hermosos los que tengo con mi hermano... Él era muy humano y eso lo percibía el pueblo”, recordó el músico, rememorando un incidente entre ambos frente a productores y locutores en la Parada 15 de Santurce. “Luego de la discusión, fue Frankie quien vino hacia mí a abrazarme, llorando y pidiéndome perdón, cuando era yo, como hermano menor, quien debía hacerlo”.

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Ruiz afirmó sentir un gran privilegio por el afecto que el público aún conserva hacia el cantante, fallecido a los 40 años, y por cómo su legado inspira a artistas como Jerry Rivera, Víctor Manuelle e incluso al exponente urbano Rauw Alejandro, quien rinde homenaje al éxito “Tú con él” en su álbum “Cosa Nuestra”.

“Es impresionante que, en todos los países que visito, Frankie siga siendo el más escuchado en las emisoras y plataformas digitales. Creo que se debe al mensaje genuino que transmitía en cada canción con su voz sabrosa y sentimental. Solo me queda darles las gracias a todos por recordarlo”, concluyó.