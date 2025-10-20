El artista urbano Xavi marca una nueva etapa en su trayectoria artística tras firmar un contrato importante con el sello disquero OneRPM, lo que influye en consolidar su expansión a nivel nacional e internacional.

“Este es un paso importante para mi carrera. Estoy agradecido por la confianza de OneRPM y por el apoyo de todos mis fanáticos. Venimos con mucha música y proyectos grandes para 2026”, expresó Xavi a través del comunicado de prensa.

En los últimos meses, el intérprete “ha demostrado su potencial con lanzamientos que han conquistado las plataformas digitales”, destaca el escrito. “Su tema “Chaku” junto a Ankhal se convirtió en un fenómeno viral, destacándose en TikTok y alcanzando la posición #3 en tendencias de YouTube Puerto Rico, además de ingresar al Top #20 del Local Pulse de San Juan en Spotify”, agrega.

La colaboración de Xavi con Hozwal, “Dueto”, “se posicionó en el #2 de YouTube Music Puerto Rico, superando las 300 mil visualizaciones en menos de una semana, reafirmando su impacto dentro del género”, prosigue la comunicación escrita sobre una de las nuevas voces del movimiento urbano latino.

La alianza con OneRPM abarcará “un plan estratégico de marketing, distribución y desarrollo global, diseñado para llevar su música a nuevos públicos en Estados Unidos y Europa, mientras continúa fortaleciendo su sólida presencia en Centro y Suramérica, donde ya goza de una amplia base de fanáticos”.

A su vez, Xavi anunció que trabaja en su primer disco oficial, previsto para 2026. El proyecto aspira a mostrar su versatilidad, madurez artística y evolución sonora.