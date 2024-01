El valor de decir adiós cuando una relación se torna negativa, así como tomar un momento para agradecer por los buenos momentos, son propuestas que la cantautora puertorriqueña Yaire expone en su nueva balada Gracias. Acostumbrada a narrar historias, la canción relata la importancia de tomar acción al notar señales dañinas en la dinámica de relacionarse en pareja y optar por el amor propio como apoyo para una salida segura.

“Es una manera de ver la vida diferente”, mencionó pensativa la artista. “A veces nos quedamos en lugares donde la relación ya no da más de sí y por eso es que después se convierte, quizás, en tóxica, porque nos hace daño, porque esperamos más de la otra persona y esa persona no te puede dar más de lo que te está ofreciendo, o porque sencillamente no funciona. Entonces siempre termina la relación en guerra”.

Dentro de la dinámica de sanar, la letra sugiere no pasar por alto aquello positivo que derivó la experiencia. “Nos enfocamos en lo negativo cuando se acaba una relación, pero esta es una manera de enfocarte en lo bueno, en los buenos recuerdos, dar las gracias y decir bye, adiós”.

La autovalía es determinante en el proceso de alejarse. La intérprete narra cómo ponerse en primer lugar la ha ayudado a salir de este tipo de dinámica.

“Me ayudó el amor propio y cuando hablo del amor propio no quiero caer en el cliché ultrafeminista, porque no estoy muy de acuerdo con eso. Obviamente, soy mujer y he vivido unas experiencias que no hace falta mencionar porque fueron públicas y todos las saben”, dijo al hacer referencia a su sonado divorcio del productor español Miguel Blasco y los señalamientos en 2015 sobre un patrón de maltrato. “Pero eso no me convierte en una persona rencorosa con los hombres, ni en yo decir que todos los hombres son malos ni que todos los hombres son maltratantes, porque no es así. Yo estoy criando a un hombre. Yo soy mamá de un nene al que le he enseñado valores, principios, y yo sé que va a ser un buen hombre y yo no quisiera que la sociedad le ponga un sello de que es el peor del mundo simple y sencillamente porque es un hombre”.

La cantante aclaró que se mantiene receptiva a darse la oportunidad en el amor. “Yo me lanzo, me enamoro, y si no funciona, también sé decir adiós. Es vivir la vida de una manera más equilibrada y más tranquila”, sostuvo. “A veces son personas maravillosas, personas estupendas. No tiene que ver con si la persona es buena o mala, es que sencillamente, las cosas son o no son, y por eso se llama Gracias, porque hay que aprender a agradecer lo bonito y guardarse eso, y alejarse con dignidad”.

Reconocer cuándo es momento de terminar debe prevalecer por encima de conductas obsesivas. “Aprendí a no aferrarme. No sé si es algo positivo o no, porque ya como que me lanzo en paracaídas. Digo ‘esto no funciona, me voy’. Entonces estoy en una etapa en mi vida donde yo me siento tan bien conmigo misma, porque la sociedad nos pone una presión con esto de que tienes que tener pareja”, prosiguió. “Aprendí a ser feliz, a eliminar esos estigmas. Soy feliz con mi vida. Me he vuelto más exigente. La persona que llegue a mi vida me tiene que dar la estabilidad que yo he conseguido sola, y acompañarme en el trayecto sin darme problemas, sin controlarme, dejándome ser quien soy y apoyándome en mis cosas”.

Fiel a su estilo, el tema nuevo refleja su intensidad al cantar temas amorosos. “Me gustan todos los géneros, pero a mí se me da mejor las baladas. Me encanta la manera en que puedes interpretar más las emociones y los sentimientos de todas esas cosas. Yo me la vivo al máximo”, dijo, y compartió que el productor musical DJ Nelson fue quien la alentó a lanzar nuevas canciones, y le presentó al productor Trimer España, quien además fue el arreglista de Gracias.

Dentro de su actividad en la música, el año pasado incursionó en el género de la bachata con el tema Roma. “Es una composición de Axel Vizcarra. Él tiene un lenguaje más fresco, tiene un son y un swing brutal y quise hacerlo porque me gusta muchísimo la bachata. La gente pensó que a lo mejor ya había cambiado de género, y no, yo soy artista, yo soy músico, me encanta la música y no me voy a poner límites a hacer cosas diferentes”, expuso enfática, y adelantó que en febrero lanzará un tema con un exponente urbano que incluirá fusiones tropicales.

Su espectáculo “Tu mayor tentación”, que realizará el próximo 24 de febrero en el Teatro Tapia del Viejo San Juan, es otros de los proyectos que le provoca gran entusiasmo. “El año pasado estuve en el Teatro Tapia por primera vez, que era mi sueño, y fue un sold out. El público me demostró que la balada sigue viva. Hay un público ávido de escuchar baladas, de sentarse a escuchar canciones de amor, de despecho, de esos temas que yo hago”.

La vocalista adelantó que tomará momentos para sentarse al piano y complacer algunas peticiones del público, además de cantar las de su repertorio. El cantante José Juan Tañón y el exponente urbano Jahzel figuran entre los artistas invitados. También, su hijo Adam, de 15 años. “Empezó a escribir canciones con un amiguito que se llama Alejandro, acaban de producir una canción”, expresó la orgullosa madre del adolescente, quien se dio a conocer como talento de los visualizers de la producción discográfica “YHLQMDLG” de Bad Bunny.

Los boletos para el show “Tu mayor tentación” están a la venta en PRTicket o a través del 787-303-0334.