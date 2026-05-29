La cantautora Yaire continúa derrochando sentimiento en los escenarios en su emotiva serie de conciertos alrededor de Puerto Rico, en una propuesta que trasciende lo musical para convertirse en una celebración de vida, evolución y legado.

Con una sólida carrera y siendo una de las voces más potentes de Puerto Rico, la artista reconocida por éxitos como “Tu mayor tentación”, “Contéstame”, “Dime” y “Te amo tanto” se estará presentando mañana, sábado, 30 de mayo, en el Centro de Bellas Artes de Naranjito.

“Este regreso es muy especial para mí, porque no solo celebro mi música, celebro todo lo que soy hoy... mujer, madre, artista y maestra de canto. Cada etapa de mi vida se refleja en mis canciones, y poder compartirlas con el público siempre es un regalo”, expresó Yaire, en declaraciones escritas.

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La artista volverá a encontrarse con su público en un espectáculo en Rancho Grande en Añasco el próximo 14 de junio, a las 5:00 pm, donde honra no solo su trayectoria como cantante, sino también su desarrollo como compositora, madre, educadora y mujer.

Esta serie de presentaciones marca un momento significativo en la carrera de la también jueza del reality “Boricuas con Talento” de TeleOnce, en el que la puertorriqueña propone un recorrido íntimo por su historia musical, sus vivencias y las distintas etapas que han definido su camino personal y profesional.

“Esta gira la percibo como una experiencia emocional, donde cada canción se convierte en un reflejo de crecimiento y conexión genuina con mi público”, añadió la artista.

A lo largo de los años, Yaire también ha dejado su huella como compositora para importantes figuras de la música, reafirmando su sensibilidad artística y su capacidad de contar historias que conectan profundamente con el público.

Los boletos están disponibles a través de PRticket.com.