El programa de realidad “Boricuas con talento”, de TeleOnce, inicio hoy una nueva etapa de desafíos donde el público se convierte en protagonista al tener en sus manos la decisión de elegir a sus participantes favoritos rumbo a la próxima fase de la competencia.

Durante esta etapa de desafíos, que se extenderá por tres semanas, los televidentes tendrán la oportunidad de votar diariamente por sus talentos favoritos a través de Boricuas con Talento. Las votaciones abrirán cada noche a las 9:00 p.m., al finalizar el programa, y permanecerán disponibles hasta las 2:00 p.m. del día siguiente. “Boricuas con talento” se transmite de lunes a viernes a las 8:00 p.m. por TeleOnce y TeleOnce América.

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Además, desde esta noche el programa se transmitirá completamente en vivo, llevando toda la emoción y energía de la competencia directamente a los hogares puertorriqueños en tiempo real, aseguró el canal mediante comunicado de prensa.

Luego de varias semanas de audiciones y presentaciones que han llevado al escenario a cientos de participantes de distintos puntos de Puerto Rico, muchos de ellos lograron conquistar al jurado y avanzar a esta nueva ronda del exitoso “reality show”.

Los escogidos por el público durante esta etapa pasarán a los cuartos de final, acercándose cada vez más al gran premio de $25,000. Los participantes seleccionados se anunciarán la noche siguiente durante la transmisión del programa.

“Boricuas con Talento” continúa presentando sobre el escenario historias inspiradoras, pasión y una gran variedad de talentos que reflejan el carisma y la esencia del pueblo puertorriqueño. En esta nueva etapa, cada voto será decisivo para determinar quiénes continuarán avanzando en la competencia.

El programa es conducido por José “El Negro” Figueroa y cuenta con la participación de los jueces Yaire, José “Pompi” Vallejo y Keropi, quienes han tenido la tarea de evaluar a los concursantes durante las distintas fases del programa.