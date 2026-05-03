El ingenio se puso a prueba una vez más para los participantes del reality show “Revelación Moda”, que celebró ayer la tercera gala de su cuarta temporada. El programa busca descubrir a la próxima estrella de la moda en Puerto Rico y el Caribe.

Bajo el título “Arquitectura en movimiento”, el desafío del sábado consistió en elaborar un vestido sin máquinas de coser, utilizando técnicas alternativas como amarres, nudos, grapas, pegamento y estructuras ensambladas, entre otras, detalla el comunicado de prensa.

El diseñador Carlos Javián, de Arroyo, confeccionó un vestido utilizando neumáticos reciclados ensamblados con tornillos, creando una pieza modificable, expansible y viva.

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Por su parte, el diseñador Samson Arrocho, de Aguadilla, presentó una propuesta de nudo festón de macramé, confeccionada con pega caliente, cordones de hilo y tela blanca, que resalta la escultura de una mujer líder, inspirada en Yuiza, cacique taína, agrega la comunicación escrita.

Ambos diseñadores resultaron ganadores de la noche al conquistar de manera unánime el voto del jurado, compuesto por el director editorial de Pride Society Magazine, Julio Núñez; la stylist y socialité, Claudia Madrid; y el diseñador Eddie Guerrero.

Uno de los momentos más tensos de la velada fue la eliminación de Jennifer Crespo, de Bayamón, quien utilizó la inmunidad que tenía disponible para evitar salir de la competencia, por lo que continúa en la misma.

La próxima semana, los ocho participantes tendrán que diseñar un “look” editorial que funcione como portada de revista, donde una sola imagen tenga el poder de comunicar estatus, identidad y narrativa. Se trata de construir una imagen icónica.

La mentora invitada será la icónica diseñadora puertorriqueña Carlota Alfaro, mientras que la juez encargada de evaluarlos será la editora de moda Liz Sandra Santiago.

Revelación Moda es conducido por Kiara Liz Ortega junto a Isaac Johan. El público televidente puede disfrutar del desarrollo de la competencia y el surgimiento de la próxima revelación de la moda todos los sábados a las 7:00 p.m., a través de TeleOnce