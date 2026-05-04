El representante del Partido Nuevo Progresista, Jorge “Georgie” Navarro, ofreció varios consejos a la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Swanny Enit Vargas, luego de que esta se viralizara por un video en el que se le escucha hablando con dificultad durante una actividad del PPD este pasado fin de semana en Juana Díaz.

En expresiones emitidas durante el programa “PR en vivo” (TeleOnce), Navarro sostuvo que “tú puedes compartir con la gente, con el pueblo, pero si estás compartiendo, no te subas a una tarima”, al tiempo que añadió: “Yo comparto y lo mismo que hace todo el mundo, disfrutar”.

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“Tú tienes que saber cuándo tú te subes a una tarima o no te subes, te está viendo todo el mundo y ocurre lo que pasó”, afirmó.

Swanny Enit Vargas ( Carlos Rivera Giusti )

Asimismo, aseguró que, en su caso, mantiene límites durante eventos políticos. “Cuando yo estoy en actividades oficiales del partido, yo no bebo, y es la verdad, yo estoy concentrado. Una vez se acaba la actividad, compartimos. Una vez se acaba la actividad pues disfrutamos con todas las personas del pueblo”, expresó el legislador, quien ha estado involucrado en controversias relacionadas con el consumo de alcohol.

Finalmente, Navarro indicó en un tono jocoso que conversaría directamente con su homóloga en el Capitolio. “Swanny te veo orita en el Capitolio para darte unos consejitos y hablar par de cosas”.