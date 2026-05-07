Su nombre figura en la historia de la música de Puerto Rico. Ser uno de los pioneros del reguetón no se lo borra nadie. Tampoco su lugar como referente para nuevas generaciones que buscan dejar su huella en el ritmo urbano. Y mucho menos, su orgullo como embajador de su patria cada vez que visita suelo internacional para brillar con su talento.

Las raíces no se olvidan. Yandel lo tiene muy presente. Son varios los rincones de Cayey donde sus sueños comenzaron a tomar forma. Es el mismo pueblo que lo recibía cuando el rechazo al reguetón se mantenía latente en la década de los noventa, mucho antes de que alfombras rojas, galardones y presentaciones masivas comenzaran a tener espacio en su agenda artística.

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“Cayey es el lugar que me vio crecer”, expresó pensativo el cantante, quien este sábado presentará su espectáculo “Sinfónico” en la plaza de recreo Ramón Frade León a las 8:00 de la noche. El acceso al evento es libre de costo.

“Tengo muchos recuerdos muy bonitos de mi infancia en el barrio San Cristóbal, que es el barrio donde me crié, y desde que empecé también a creer en lo que era la música urbana”, destacó al hacer referencia a sus orígenes a dúo con el intérprete y productor Wisin.

Repasar su trayectoria le provoca mantenerse fiel a su sentido de compromiso en su faceta artística. “Me siento muy contento y orgulloso”, expuso tras una pausa en silencio. “No ha sido fácil. Ha sido mucho sacrificio y mucho trabajo, pero siento que es una bendición poder trabajar en lo que a uno le apasiona. Eso es bien importante y yo soy una persona que me encanta lo que hago, por eso siempre saco tanto disco, hago tanta música, y no le bajo. Siento que la música me llama demasiado. Siempre estoy en el estudio trabajando, haciendo proyectos”.

El afán de cultivar su carrera musical lo ha llevado a demostrar su versatilidad en diversas corrientes sonoras. “Siempre he sido una persona que ha sido disciplinada, que le gusta trabajar. Me gusta hacer las cosas a otro nivel. Siempre busco evolucionar. Entonces, ha sido un camino que me lo he disfrutado muchísimo. Dios me ha bendecido. Yo digo que todas las cosas siempre las pongo en manos de Dios y fluyo. Hay cosas que te aparecen en el camino”.

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Tengo muchos recuerdos muy bonitos de mi infancia en el barrio San Cristóbal, que es el barrio donde me crié, y desde que empecé también a creer en lo que era la música urbana - Yandel

Precisamente, una de esas oportunidades fue interpretar por primera vez algunos de sus éxitos junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami, en 2024. La experiencia motivó en Yandel el inicio de una serie de proyectos, incluyendo una gira artística, con este enfoque musical.

“Me hacen el acercamiento porque quieren hacerle un regalo a todos los estudiantes. Querían que un artista urbano internacional cantara tres temas con ellos. Yo lo vi como una experiencia bien diferente”, recordó el también compositor y productor discográfico. “Me dio un poquitito de nervios al principio porque dije, ‘espérate, que esto es con una sinfónica, ¿esta gente se acoplará a lo que es la música urbana?’. Tenía unas inquietudes, pero ya cuando empecé a trabajar con ellos esos tres temas, como que algo despertó en mí de que yo podía todavía llevar mi música a otro nivel”.

Le siguió el lanzamiento del álbum “Sinfónico”, en abril de 2025, con temas grabados en vivo. Un mes después, el “Sinfónico Tour”, que inició en su tierra natal y ha tenido fechas en principales escenarios de Estados Unidos y Latinoamérica.

“Vamos para Europa. Estamos creciendo muchísimo por allá con el ‘Sinfónico’. Ahora también vamos a abrir camino para Londres”, expresó con gran orgullo sobre la gira con la que ha realizado más de 30 shows, y que para el resto del año cuenta con decenas de presentaciones programadas en España, México, Ecuador y Guatemala, entre otros destinos.

Tributo en su pueblo

Y este sábado, Llandel Veguilla Malavé llevará el sonido sinfónico al espectáculo para su gente.

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“Es muy bonito lo que voy a hacer allá en mi pueblo, en la plaza, poder brindarles una noche especial”, dijo con ilusión la voz de temas como “Encantadora”, “Calentón” y “Yandel 150”. “Es un día antes de (el Día de) las Madres, un día muy bonito y muy especial, y poder regalarle esta experiencia del ‘Sinfónico’ a mi pueblo es otro nivel de emoción. Me lleva a viajar a mi infancia”.

El nombre de su mamá, Luz Eneida Malavé, se incluye en los rostros que busca homenajear a través de su música. “Es la luz de mis ojos”, manifestó contundente. “Ha sido una mujer muy especial. Me ha cuidado demasiado. Muy contento de ese día estar allí y poder dar ese regalo y que ella sienta orgullo de su hijo, de todo lo que ha logrado”.

Amazon se suma a su historia

En esa lista de experiencias que respaldan su sólida huella, se incluye la presentación en vivo este pasado martes como parte del “Amazon Music City Sessions” desde Puerto Rico. Yandel inauguró la etapa que comenzó en la Isla. A nivel global, contó con transmisiones en Twitch y Prime Video, además de Amazon Music.

“Muy contento por todas las cosas que están pasando ahora mismo. Son muchas bendiciones que yo las estoy aprovechando. Y siempre que sean cosas en Puerto Rico me llena de mucho orgullo”, afirmó con entusiasmo. “Son cosas con las que uno puede aportar para que la gente sepa de Puerto Rico y esté más en contacto con nuestra cultura. Me llena de mucha emoción”.

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El cantante, quien lanzó en enero el álbum “Infinito”, adelantó su enfoque en más proyectos.

“Lo que hice con la (Orquesta) Sinfónica fue algo ‘live’. Ahora voy a hacer música nueva, pero con la Sinfónica para que se escuche esa música a otro nivel. Va a ser un disco. Esperen un proyectazo”.

En pocas palabras

Un gran orgullo

“Mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres. Esa es la bendición más grande. Siempre han estado ahí apoyándome, porque no es fácil”.

El valor del aplauso boricua

“Es el aplauso que todo el tiempo, en toda nuestra vida, nosotros lo vamos a desear. El aplauso de Puerto Rico es algo que a nosotros nos ‘pompea’ demasiado. Que la gente de Puerto Rico apoye y que siempre esté ahí para mí es muy importante”.

La primera canción de tus inicios (a dúo con Wisin) que escuchaste en la radio

“Era (del álbum compilatorio) de DJ Dicky, ‘No Fear’. Ese fue nuestro primer tema que escuchábamos en los carros por ahí, en la emisora, un momento muy bonito, inolvidable”.

Un país que jamás pensaste que visitarías por motivo de tu trabajo

“España. Es un lugar que nunca pensé que iba a pasar. Acabo de hacer dos Movistar (Arena), que eso fue algo impresionante para mí, y como solista. Es uno de los lugares que me impresiona mucho. Y México, que para mí también es una plaza muy importante. Siento que nos han dado cariño y no pensaba nunca pegar allá”.

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Rutina antes de un espectáculo

“Siempre me acicalo yo mismo. Tengo mi hora, hora y media en el baño acicalándome, haciéndome la barbita, recortándome. Termino y luego me doy una copita de vino antes del show para soltar esos nervios que atacan a uno. Y una oración por que todo salga bien, que Dios tenga el control de todo lo que pase”.

Un lugar en Puerto Rico donde disfrutas despejarte

“Mi ‘flow’ favorito es irme a chinchorrear, correr ‘four track’ en el monte en Cayey, pasear por todas las montañas, por todo Salinas. Cada vez que me paro en los chinchorros y me bajo, eso es fotos (con fanáticos), compartir, hablar. A mí me encanta”.

Un consejo para quien sueña con ser artista

“Querer es poder. El camino no es y nunca va a ser fácil. Si tú deseas hacer algo, ve con todos los poderes y no le bajes”.