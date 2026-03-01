El reconocido artista puertorriqueño Yandel, ícono de la música urbana, continúa cosechando éxitos con sus presentaciones fuera de Puerto Rico. Este sábado dejó huella con su gira “Yandel Sinfónico” durante su presentación Altos de Chavón, en República Dominicana. El logro se dio tras una histórica presentación al conquistar la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar 2026, en Chile, el pasado jueves.

El boricua fue ovacionado y galardonado con las Gaviotas de Plata y Oro como reconocimiento a su show, en el que estuvo acompañado de la sinfónica Sound Dreams Orchestra de Chile.

A su vez, el artista “llevó su majestuosidad orquestal al emblemático Anfiteatro Altos de Chavón” ante un escenario lleno a su máxima capacidad, destaca el comunicado de prensa. Acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, Yandel ofreció “un espectáculo sin precedentes” de una hora y veinte minutos” en una velada en la que le dio un giro al reguetón “con arreglos magistrales de violines, bajos y chelos”.

Con esta gira, Yandel no solo celebra su nuevo álbum “Infinito”, sino que “consolida una propuesta artística única donde la energía de la calle se encuentra con la sofisticación de la música clásica, reafirmando su posición como el líder indiscutible de la evolución del género urbano”, agrega la comunicación escrita.

Su gira “Yandel Sinfónico” la está llevando en fronteras internacionales “ante salas totalmente vendidas en Los Ángeles (California), dos funciones en Madrid (España), Mérida y CDMX (México), Nueva York (NY), Cabuyaro (Colombia), Córdoba y Buenos Aires (Argentina)”, concluye el escrito.