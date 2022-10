Con mucha preocupación.

La licenciada Yanitsia Irizarry Méndez, representante del exponente urbano José Fernando Cosculluela en lo relacionado al caso de custodia de los hijos en común con la ahora expareja, Jennifer Fungenzi Jaques, manifestó que el artista se siente sumamente consternado sobre la noticia de los vehículos que fueron quemados durante la madrugada de hoy, viernes, en el complejo de Palmas del Mar, en Humacao.

“Esta mañana amanecimos con la triste noticia de, alegadamente, un incendio que tiene que ver con el vehículo de la señora Jennifer Fungenzi. Mi cliente está bien preocupado, triste y alarmado con lo que corresponde a sus hijos”, manifestó sobre los dos menores procreados en común, que viven con la madre.

“Esperamos que al final del camino, todo se esclarezca. Él confía en el sistema”, sostuvo la letrada, quien especificó que solo uno de los autos quemados está a nombre de Cosculluela. “Era el vehículo en que se transportaban a sus hijos”.

Hoy también trascendió que la División de Explosivos y Seguridad Pública de Humacao trabaja la investigación junto al personal de la División de Violencia Doméstica, debido a que, anteriormente, Fungenzi se había querellado sobre unas amenazas.

“Se nos notificó de que había una investigación sobre unas alegaciones de violencia doméstica cuyo contenido todavía desconocemos. No tenemos conocimiento de qué se alega, qué se dijo, cuáles son las alegaciones de la parte (querellante). En este momento no podemos expresarnos sobre el particular porque no tenemos información de qué se está alegando contra nuestro representado”, manifestó enfática. “Lo que sí podemos decir es que, de la información que tenemos, es que nos dirigimos a ser parte y a colaborar con una investigación de violencia doméstica cuyos detalles desconocemos”, reiteró la abogada en asuntos de familia, quien añadió que “él está confiado de que al final del camino, va a prevalecer la verdad”.