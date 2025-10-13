Una admiradora del artista puertorriqueño Bad Bunny optó decorar el exterior de su residencia con elementos que evocan al famoso intérprete como tema para su celebración de Halloween.

Esqueletos con pavas y calabazas que muestran expresiones con la tipografía del album “Debí tirar más fotos”, son solo algunos de los elementos que distinguen la peculiar creación de Kimmy Nguyen, residente en Watertown, Massachusetts.

Bajo el lema “Bad Boney” en un juego de palabras que hace referencia a “hueso” (bone, en inglés), el patio frontal presenta esqueletos que lucen vestimentas y accesorios motivados en escenas alusivas al reconocido puertorriqueño. El llamativo montaje fue reseñado por el periodista Matt Fortin para NBC Boston, quien reveló que Nguyen estuvo trabajando en su proyecto por meses.

Uno de los esqueletos, el más grande, muestra unos calzoncillos Calvin Klein, en referencia a la sesión fotográfica de Bad Bunny para la campaña que lanzó en marzo de este año del diseñador. Otro de ellos simula la pose de Benito Antonio Martínez Ocasio para el visual que promovió el día que anunció su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl. Kimmy Nguyen reveló que precisamente ese día finalizaba los toques de su decoración.

“Fue el momento perfecto. Y realmente disipó todas mis dudas sobre si había elegido el tema adecuado”, afirmó al periodista. Además, reveló que el año pasado se inspiró en la cantante Taylor Swift para lo que parece que convertirá en una tradición.

“Siempre he amado Halloween desde que era niña, me provocaba mucha alegría, así que quería tener esta oportunidad de devolver esa alegría”, afirmó.

Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl, pautado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Además, comenzará su gira internacional “Debí tirar más fotos” en noviembre, la que continuará hasta julio de 2026 con destinos en República Dominicana, Brasil, Australia, Portugal, Francia e Italia, entre otros.