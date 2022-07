Apuesta a grandes ligas.

La felicidad se dibuja en el rostro de la presentadora Bebe Maldonado ante la nueva oportunidad de moderar el programa La manada, de la emisora radial Zeta 93 FM. El nuevo proyecto, en el que compartirá créditos como presentadora con el veterano locutor Marcos Rodríguez “El Cacique” y el animador y comediante Aniel Rosario, estrena mañana a las 3:00 de la tarde.

El nuevo proyecto de SBS (Spanish Broadcasting System, Inc.) presenta un formato tipo revista con la intención de abarcar temas de farándula, noticias y política, entre otros temas de actualidad. La manada, que se convierte en el primer programa de Zeta 93 FM en ser transmitido en vivo por audio y streaming a través de LaMusica App, será de lunes a viernes de 3:00 a 7:00 p.m.

“Es un gran paso en mi carrera profesional y personal. Era algo que esperaba hace mucho tiempo. Ya era momento. Yo he demostrado mucho, pero era tiempo. SBS es una compañía que cubre todas las bases y estaba preparada para las grandes ligas hace tiempo, y llegué, siempre comprendiendo que no es cuando yo quiera, es cuando Dios diga. Dondequiera que Él me ponga, yo voy a darlo todo, así que estoy bien contenta”, manifestó ayer en un aparte con este medio posterior a la conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de SBS, en Guaynabo.

La presentadora anunció su salida del programa radial Jesse & Bebe (SalSoul) el pasado abril, tras 11 años de labor. Si bien trabaja para un medio de la competencia, dejó establecido que en lo personal la unen lazos con sus antiguos compañeros de trabajo, entre quienes se incluyen el locutor Jesse Calderón.

“Esto es un negocio y es importante que prevalezca siempre el respeto. Tengo una familia que dejé en la emisora anterior, y los quiero muchísimo. Pero esto se trata de retos, de evolución, y aquí estamos. Relaciones siempre van a estar cuando hay respeto y cariño. Pero estamos en la parte profesional, de tener que continuar al próximo paso”, sostuvo pensativa, y resaltó que su retiro del programa se dio en buenos términos. “Allí hubo lágrimas, hubo muchos abrazos, hubo muchos buenos deseos, y el día que me fuera quería hacerlo como lo hice”. Para la nueva encomienda, manifestó sentirse con gran entusiasmo. La química laboral que se ha dado con El Cacique y Aniel a lo largo de los meses recientes al trabajar en la propuesta de La manada, le confirma que se trata de una decisión acertada.

“Ha sido una conexión maravillosa”, enfatizó. “Nosotros llevamos como tres, casi cuatro meses compenetrándonos, reuniéndonos, compartiendo. Para mí era bien importante. Yo los conocía, obviamente, porque son figuras públicas en Puerto Rico. A Cacique nunca lo había visto personalmente, pero conozco su trayectoria con más de 27 años aquí. Con Aniel he compartido en tarima y sé lo dinámico que es”.

Por otro lado, en conferencia de prensa El Cacique manifestó el compromiso por brindar una propuesta pensada en los oyentes que los siguen. “Aquí venimos a dar alegría a nuestro público, variedad, sobre todo. Estamos muy entusiasmados de abrir un nuevo taller aquí en Puerto Rico”, mencionó el también director de programación.

El comediante y animador Aniel Rosario manifestó su contentura ante la nueva oportunidad. “Agradecido. Para mí es un sueño. Cacique lo sabe. Siempre soñé con estar aquí en las grandes ligas”, afirmó con su dinamismo acostumbrado, y adelantó la intención de contribuir a brindar un rato agradable con anécdotas “chistes y muchas sorpresas”.

La manada incluirá entre sus colaboradores a la periodista Soraida Asad, encargada de los titulares y el tránsito, la sicóloga Ingrid Marín y la sexóloga Josie Edmee Arroyo.