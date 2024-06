El actor y presentador Danilo Beauchamp tuvo su descarga ayer por las expresiones de la animadora Michelle López relacionadas con el trato que aseguró recibir mientras laboraba en el programa “El Reguero” de La Nueva 94 FM.

La presentadora declaró en el podcast de Maiky Backstage cuánto valora su nuevo ambiente laboral, a diferencia de cuando se desempeñaba en el espacio radial moderado por Beauchamp, Alejandro Gil y Freddo Vega en su personaje de “Magda”. López trabajó en el espacio de Spanish Broadcasting System (SBS) desde 2021, hasta que fue despedida en septiembre del año pasado.

“En un momento dado, cuando estuve con mis excompañeros en La Nueva 94, que yo me sentí humillada, que yo me sentía rechazada, que yo me sentía como una persona que no tenía cerebro, como una persona que no me dejaban crecer, y estar en un ambiente como el que estoy actualmente, le doy gracias a papá Dios todos los días”, manifestó López, quien en noviembre anunció su regreso a la radio para el programa matutino “La perrera”, de Salsoul, donde trabajó varios meses hasta que el espacio quedó fuera del aire este año. En la actualidad, labora en “Lo sé todo” (Wapa).

Beauchamp reaccionó con decepción a las declaraciones, por lo que tomó la palabra para manifestar su sentir en el espacio radial que desde abril de este año cambió a “El Mega Reguero” y se transmite por La Mega 106.9 FM. “Quisiera hablarle a ella de frente y decirle, y como no lo puedo hacer porque no contesta las llamadas… Aquí la hemos llamado al aire varias veces. No sé qué tú logras con esto”, expuso, y confesó que, aunque antes había decidido mantenerse al margen de otros comentarios, “ahora no me puedo callar”. Además, expuso su interés en ayudarla a tener un mejor desempeño mientras laboraba en “El Reguero”.

“Siempre la gente quiere ver los dos lados. Si tú no hablas, tú quedas como el malo, y me duele porque de verdad lo hice todo de corazón. Te ayudé para que pudieras articular mejor. Te aconsejé que buscaras notificaciones de todos los periódicos para que supieras qué estaba pasando en el país, porque sabes que estabas siempre perdida en el programa, y aquí lo sabe cualquier compañero. Yo hice todo lo posible para que tú resaltaras porque antes de estar en ‘El Reguero’, tú estuviste en múltiples programas de radio y en múltiples programas de televisión que nadie se acuerda de tu participación porque nadie te daba la oportunidad”.

El artista también abundó sobre los comentarios de López al manifestar que se ha sentido a gusto con todo equipo de trabajo con el que ha interactuado tras su salida de “El Reguero”.

“Nosotros como compañeros te abrimos ese micrófono cuatro horas para que tú hablaras y fueras tú, y después de todo eso, ¿ahora tú decir que estás ahora en tu mejor etapa?”, dijo. “En Salsoul estuviste dos meses, ¿y son los mejores compañeros?”, prosiguió. “Llevas tres meses con el Nalgorazzi (Fernan Vélez), ¿y ya es el mejor compañero del año? ¿Qué vas a decir cuando te boten de Wapa, que es el peor compañero?”.

Beauchamp reiteró su disponibilidad para hablar con López sobre el asunto. “Tú quieres hacer un podcast y lo hablamos frente a todo el mundo, y lo hablamos, pero hablar pestes de nosotros como que somos unos humilladores, como que lo que hacemos es joder a todo el mundo, no es lo correcto, Michelle. Yo, en verdad, de mi parte, me frustra llegar a mi casa, escuchar un comentario ‘que me hicieron esto’, ¿por qué? ¿Entonces me tengo que callar también? No. Yo voy hasta a Salsoul si quieres, a la emisora que te dé la gana para hablarlo de frente”.