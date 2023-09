La presentadora radial Michelle López anunció que su labor en el programa El Reguero” de la emisora La Nueva 94 llegó a su fin el lunes. La también modelo, quien desde 2021 se desempeñaba en el espacio de Spanish Broadcasting System (SBS) junto a Danilo Beauchamp y Alejandro Gil, utilizó las redes sociales para agradecer la oportunidad.

“Hoy, con sentimientos encontrados, deseo compartir una noticia importante con todos nuestros apreciados oyentes y seguidores. Lamentablemente, mi participación en “La Nueva 94″ de “Spanish Broadcasting System” ha finalizado”, escribió en la carta que compartió.

“Mi tiempo en “La Nueva 94″ fue una experiencia increíble, llena de aprendizaje y momentos significativos. A lo largo de dos años y medio, he tenido el privilegio de informar, entretener y conectarme con todos ustedes. He compartido momentos gratos llenos de risas, alegría y crecimiento, tanto personal como profesional. Esta noticia representa un giro inesperado en mi carrera, pero estoy agradecida por la oportunidad que se me brindó de ser parte de sus vidas a través de las ondas de radio”, prosiguió con relación a sus funciones en el programa que se transmite de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

“Mi último día en “La Nueva 94″ fue ayer, 25 de septiembre de 2023, y hasta entonces, continuaré entregando lo mejor de mí en cada emisión. Quiero expresar mi profunda gratitud por su apoyo constante a lo largo de los años. A mis compañeros les digo que han sido una parte fundamental de mi trayectoria en la radio, y su apoyo siempre será recordado. A pesar de este cambio, estoy emocionada por explorar nuevos horizontes en mi carrera. Espero que sigan sintonizando “La Nueva 94″ y que nuestros caminos se crucen nuevamente en el futuro. ¡Gracias por ser parte de esta maravillosa travesía!”, confesó.

Al anuncio de su despido de SBS se une el de la periodista Sylvia Hernández, quien ayer expresó que quedó fuera del programa Molusco y los reyes de la punta de La Mega (106.9 FM), donde mantuvo una sección informativa.

“Dos años y medio maravillosos donde le dimos voz a mucha gente que nadie se la daba. Mi agradecimiento a Jorge Pabón ‘Molusco’, Pamela Noa, Ali Warrington y Robert Fantacuca por el respaldo, apoyo y cariño. En especial, a Felipe Quiñones, mano te voy a extrañar mucho. Agradecida siempre”, escribió la también presentadora de televisión en la cuenta oficial de Instagram.