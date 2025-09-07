La histórica comunidad de La Perla, en el Viejo San Juan, celebró hoy la inauguración oficial de su nueva cancha deportiva, un espacio renovado que busca fomentar la recreación, el deporte y la unión comunitaria.

La apertura de la cancha representa un logro significativo para los residentes, quienes ven en este proyecto una oportunidad para el desarrollo social y cultural de niños, jóvenes y adultos. El evento contó con la participación de líderes comunitarios, vecinos y figuras invitadas que se unieron a la celebración con actividades deportivas, música y convivencia. Además, se realizó un torneo de baloncesto inaugural con los equipos de la comunidad: G-Town, La Loma, Cascajo, Los Cuernos.

Durante la ceremonia, se entregó un reconocimiento especial al artista De La Ghetto, quien aportó de manera significativa a la remodelación de la cancha y se ha mantenido cercano a la comunidad de La Perla.

Asimismo, se rindió homenaje póstumo a Sito y Yadier, dos miembros muy queridos de la comunidad que ya no están físicamente, pero cuyo legado y recuerdo siguen siendo parte esencial de la historia y la identidad del barrio. Los líderes comunitarios resaltaron que este logro es una muestra de “esperanza, de oportunidades y de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”, de acuerdo con el comunicado de prensa.

La remodelación del espacio forma parte de un esfuerzo colectivo por revitalizar áreas recreativas en comunidades históricas del país, promoviendo la sana convivencia, el deporte y el orgullo cultural de La Perla. La pintura inspirada en La Perla fue realizada por Bikismo reconocido grafitero y muralista.

Con esta inauguración, se reafirma el compromiso de continuar creando espacios seguros y de calidad para todos los residentes, fortaleciendo la identidad y el espíritu comunitario.