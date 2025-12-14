El reconocido intérprete urbano Eladio Carrión anunció la primera edición del “Sauce Boyz Country Club Golf Tournament”, un evento deportivo y benéfico que se llevará a cabo este miércoles, 17 de diciembre, en el Coco Beach Golf & Country Club en Río Grande.

“Esta jornada marca un nuevo capítulo en la visión del artista de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la juventud puertorriqueña y en las comunidades más necesitadas”, asevera el comunicado de prensa, que agrega que la iniciativa surge del compromiso del artista de impulsar el desarrollo del deporte, la música y la cultura, “pilares que considera esenciales para abrir puertas y transformar el futuro de niños y jóvenes en Puerto Rico”.

El evento se unirá a la misión filantrópica de “Sauce for a Cause”, iniciativa que mediante la Fundación Rimas canaliza aportaciones a entidades sin fines de lucro que trabajan activamente en proyectos sociales alrededor de la isla.

El torneo ofrecerá una experiencia completa para participantes y espectadores, con estaciones de comida y bebida, música en vivo, sorteos y premios especiales, subastas exclusivas de piezas de colección, activaciones y dinámicas distribuidas a lo largo del campo.

Un amplio grupo de celebridades, atletas, empresarios y figuras reconocidas han confirmado su participación en el “Sauce Boyz Country Club Golf Tournament”. Además de enfocarse en el disfrute y fomentar la convivencia deportiva, busca “generar fondos que serán destinados a iniciativas comunitarias enfocadas en la niñez y juventud de diversas comunidades”.

Eladio Carrión manifestó el valor de este evento. “Me llena de alegría ver a tanta gente sumándose a este torneo. Para mí lo más especial es que aquí no se trata solo de ganar: se trata de aportar, de unirnos y de ser parte de los sueños de tantos chamaquitos talentosos de este país, la idea es convertir sus metas en algo real. Cada persona que participa está ayudando a que algo grande pase, y eso significa mucho para mí.” Expresó mediante declaraciones escritas.

El evento también se suma a las celebraciones filantrópicas asociadas a Saucegiving, reconocidas por combinar deporte, entretenimiento, diversión y solidaridad en un mismo espacio. Las contribuciones recaudadas por “Sauce for a Cause” y la Fundación Rimas han logrado apoyar múltiples proyectos liderados por entidades sin fines de lucro en Puerto Rico. El “Sauce Boyz Country Club Golf Tournament” aspira a convertirse en un vehículo adicional para ampliar este alcance.

Para más detalles y oportunidades de auspicio, escribe a: info@sauce4acause.org