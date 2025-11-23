Humacao. Con un sol brillante y un Estadio Nestor Morales repleto, unos 350 niños disfrutaron este domingo de unas clínicas inolvidables, con la compañía de las estrellas Ronald Acuña Jr., Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. durante la quinta edición del SauceGiving, evento del artista urbano Eladio Carrión.

La actividad incluyó ocho estaciones de destrezas, divididas entre ejercicios defensivos y ofensivos. Cada grupo rotaba por las fases, aprendiendo desde fundamentos de bateo hasta técnicas de fildeo, acompañados por algunos de sus ídolos.

“Fue muy chulo... brindándole una experiencia que ojalá dure con ellos un tiempo y que sirva de motivación. De eso se trata, de ayudar a la próxima generación”, compartió Tatis con los medios de comunicación locales.

PUBLICIDAD

Tatis Jr., de los Padres de San Diego, se mostró emocionado por participar nuevamente en el evento.

Fernando Tatis Jr. con los niños de las clínicas. ( alexis.cedeno )

“Siempre es una oportunidad muy bonita venir a compartir aquí con la isla hermana de nosotros, que siempre me recibe con los brazos abiertos. Agradecido con la gente que siempre me toma en cuenta y aportando mi granito de arena”, agregó el guardabosque.

Tatis Jr. se mantuvo cerca de los niños conversando y filmando camisas, tenis, guantes y tarjetas.

Vladimir Guerrero Jr. dueño del Derby

Uno de los momentos más vibrantes del día fue el Derby de jonrones, que contó con una ronda inicial de lujo con Guerrero (Blue Jays de Toronto), Ezequiel Tovar (Rockies de Colorado) Esmerlyn Valdez (Pirates de Pittsburgh), Tatis Jr. (Padres de San Diego), Starling Marte (Mets de Nueva York), Acuña Jr. (Braves) y Lázaro Montes (Mariners de Seattle) calentaron el ambiente antes de la gran final.

Guerrero Jr. y Tovar igualaron la primera vuelta de 30 segundos con 12 jonrones cada uno. Así las cosas se midieron en una ronda definitiva de 40 segundos.

El protagonismo terminó en manos de Guerrero Jr., quien necesitó seis cuadrangulares para superar los cinco conectados por Tovar.

La presentación de Vladimir Guerrero Jr. ( alexis.cedeno )

El toletero no falló. Conectó sus seis jonrones, provocando algarabía en el terreno y las gradas. “Otro más para la colección”, manifestó Guerrero Jr. al recibir su premio de campeón.

Tras su victoria, el dominicano tuvo un aparte con los medios y expresó el cariño que siente por Puerto Rico.

“Para mí es especial cada vez que vengo aquí de vacaciones. Es como mi segunda casa... Yo siento que estar aquí es como estar en (República) Dominicana", comentó.

PUBLICIDAD

Un día para recordar

El SauceGiving volvió a unir figuras destacadas para el juego de sóftbol de celebridades.

Los campeones Amanda Serrano y Oscar Collazo, así como personalidades de la musica como Ñejo, Tito El Patrón, Dei V, Jon Z, el propio Eladio y otros se lanzaron al terreno.

De hecho, Collazo abrió el choque con doble al jardín derecho.

El lanzador boricua Edwin “Sugar” Díaz arribó al evento minutos después de haber comenzado el duelo.