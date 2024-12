La presentadora Michelle López está de luto tras el fallecimiento de su padre el pasado jueves.

La comunicadora reveló sentirse “devastada” tras la partida de Manuel López Toro, cuyos quebrantos de salud la motivaron a adelantar sus planes de boda con el pelotero Yadiel Rivera y realizar una primera ceremonia en julio de este año para contar con su presencia.

Previamente, López Toro había sido hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral.

La talento de “Lo sé todo” (WapaTV) compartió ayer con sus seguidores la noticia de la partida de su progenitor. En un aparte con Primera Hora, afirmó conmovida que “lo extraño demasiado, pero me consuela saber que fui buena hija y que lo amaré siempre”.

La animadora confesó que dentro de la angustia que siente por el deceso de quien consideraba su “héroe”, le da paz que continuamente le verbalizaba su amor y admiración. “Era el mejor padre del mundo. Muchas veces se lo dije, y a pesar de mi carga de trabajo diaria, siempre sacaba tiempo para él”.

La también presentadora radial de “La cura” de Salsoul compartió unas emotivas palabras para quien tenía 94 años.

“Papá, te amaré por siempre y sé que pronto nos vamos a volver a ver con la voluntad de Dios. Gracias por siempre estar día y noche para mí, ser tu princesa eterna, darme los mejores consejos, reír conmigo y llorar, por escucharme sin cansarte, por dejar de ser tú por mí, por ser fuerte y mi ejemplo a seguir, en fin, el padre perfecto lo eres tu Papá”, manifestó.

“Para mí no estás muerto porque sé que me cuidarás desde el cielo y estás con Dios disfrutando la vida eterna”, prosiguió. “No puedo negar que lloro, que tengo momentos difíciles porque te extraño demasiado, pero me consuela saber que ya no sufres más y que trate de ser la mejor hija para ti. Te amo papá y si vuelvo a nacer quiero que sea el mismo padre, Manuel López Toro, mi amor eterno y el más puro”.

Por otro lado, Michelle López y Yadiel Rivera continúan con sus planes para celebrar una segunda ceremonia, esta vez por el rito católico, en febrero del año próximo. En julio los enamorados se casaron por lo civil en una ceremonia íntima frente a familiares y amigos en una urbanización de Toa Alta. La pareja comenzó su relación en 2022, y en diciembre de 2023 anunció su compromiso, el que compartieron con el público en sus redes sociales a través de un video en que el pelotero sorprendió a Michelle con su propuesta de matrimonio.