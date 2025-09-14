El productor Jaime Fernández, uno de los creadores del concurso de talento “Juventud Vibra”, falleció. Fernández se distinguió como gestor, junto con su gemelo Álex, del concurso que de 1989 a 2015 presentó en tarima presentaciones al baile, música, e interpretación.

La página oficial de Juventud Vibra confirmó la noticia en la tarde del domingo: “Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de nuestro estimado Jaime Fernández Millán. A lo largo de su distinguida trayectoria, Jaime fue un líder y un referente para innumerables jóvenes puertorriqueños, dedicando su vida a promover y fortalecer el talento de nuestra comunidad. Su legado perdurará en las generaciones que tocó con su trabajo y su pasión”.

Su sobrina Ingrid Vázquez se hizo eso de la noticia en su cuenta de Facebook la noticia de su deceso.

“Con profundo dolor les comparto que mi querido tío Jaime falleció esta mañana. Mi compinche se ha ido a los brazos del Padre y ahora descansa en paz. Su espíritu de niño, su alegría y sus ganas de vivir la vida intensamente permanecerán con nosotros siempre. Agradecemos de corazón todas las oraciones y muestras de cariño que nos han brindado en estos días tan difíciles”, publicó junto con una foto en la que comparte con Fernández.

Por su parte, en Facebook de la escuela de baile Crazy Kids Dancers compartió sus condolencias ante la noticia.

“Crazy Kids Dancers, su directora, su familia se unen a la pena que embarga a la familia del gran productor de competencias de talentos, Jaime Fernández, creador y productor de Juventud Vibra”, publicaron. “Gracias por todo lo que hiciste por la juventud, en especial por mis chicos. Aunque llevábamos tiempo sin vernos, siempre te recordaré como la gran persona que fuiste y por todos los sueños que hiciste realidad junto a tu hermano Alex”, agregaron. “Hiciste historia con un gran evento, y eso quedará escrito en los libros de la vida. Haz una gran fiesta y un gran evento allá en el cielo. Dios te bendiga. Descansa en paz”.

En su cuenta de Facebook, Jaime Fernández Milian compartió en agosto la urgencia de donantes de sangre por su estado delicado de salud. “Querida familia, estoy hospitalizado en el auxilio con la hemoglobina peligrosamente baja,necesito muchas transfusiones. Aquí les envío la información de la Sra. Irizarry del banco de sangre para canalizar sus donaciones a mi persona. Les voy a agradecer lo que puedan hacer por mi”, publicó. Al momento, se desconoce la razón del deceso.

Varias organizaciones que promueven el arte escénico se han hecho eco de las condolencias, como la Escuela de Bellas Artes del Municipio de Barceloneta, Center Stage Performing Arts.

En entrevista con este medio en 2015, Fernández contó que fue para 1988 que comenzó la idea de lo que finalmente fue Juventud Vibra. El primer evento fue 1989, entre universitarios. Luego, del 1990 a 1996 se realizó para los estudiantes de escuela superior. Eventualmente evolucionó con presentaciones en arenas como el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey o el “Petaca” Iguina de Arecibo, asociaciones con canales de televisión para su transmisión, así como ediciones especiales con talento de los residenciales públicos o inspiradas en los espectáculos de Las Vegas.