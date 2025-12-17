El interés por regalar y compartir de lo que tiene lo aprendió de su mamá.

Hace ocho años que el actor y presentador radial Freddo Vega comenzó la gesta de brindar obsequios a niños de diversas comunidades de su natal Salinas, a través de la iniciativa “Alegría pa’ mi barrio”. Desde 2018, cada diciembre escoge una fecha para la repartición de regalos y dulces a través de una caravana y, de paso, interactuar con quienes lo saludan en su camino.

Al abundar sobre esta labor, rememora los tiempos en que admiraba el esmero de su madre para dar de lo suyo a otros.

PUBLICIDAD

“Mi mamá trabajaba en un supermercado y era la que decoraba todos los bizcochos y hacía todo. Tenía un sueldo normal, pero mi mamá nunca tuvo nada de ella. Siempre, lo que ganaba, lo dejaba en el mismo supermercado y hacía una compra gigante para todo el mundo en mi barrio”, afirmó sobre la rutina de Edda Yadira Ortiz de Jesús, a quien apodan “Yady”.

“Todos los mediodías en sus días libres, mami nos hacía a mi hermana (Joseline) y a mí y a los del barrio, que éramos como diez, mami nos hacía o alitas fritas o chuletas fritas con papitas fritas. Entonces, mami siempre me enseñó que no importa cuánto tú tengas, cuánto tú puedas adquirir, lo más importante es dar y crear momentos que sean memorables para la gente”, agregó con orgullo sobre las experiencias que vivió en las Parcelas Vázquez. “Ese acto de mami, de todo el tiempo hacernos eso y todas las navidades darnos un regalo a todo el mundo, a mí me marcó. Mami me enseñó que es más importante dar, que tener guardado en el banco o que tener mucho lujo en tu casa o en tu entorno”.

Este año, el evento que prepara bajo la Fundación Freddo Vega se celebrará el próximo 20 de diciembre. La salida está pautada para las 3:00 p.m. desde la cancha Ángel “Cholo” Espada, con ruta por la carretera principal del pueblo y por comunidades de Coco, Sabana Llana, Naranjo y Parcelas Vázquez. “Magda” y la caravana estarán inspirados en la temática del personaje “Grinch”, “pero con la alegría de Puerto Rico”, aclaró a modo de contraste con la famosa figura aguafiestas de Dr. Seuss.

PUBLICIDAD

“Esta caravana la llevo por agradecimiento. Para mí, es de demasiada satisfacción y alegría, el hecho de ver tanta gente esperándome en la calle, ver tanta gente contenta, ver tantos niños alegres con los juguetes que le tocan”.

Cuando repasa los orígenes del proyecto, rememora cuánto la misión lo atrapó desde el inicio. “Nació el mismo año en que yo creé el personaje de ‘Magda’, porque cuando lo creé, dentro de mí dije no quiero que simplemente sea un personaje que hace videos graciosos o que esté en distintos programas de televisión o en los medios de comunicación del país llevando alegría, quiero hacer una iniciativa que verdaderamente impacte y sea el mismo personaje quien lo lleve”.

Otro aspecto que le satisface es llevar a las comunidades la fiesta sobre ruedas. “El año pasado yo tuve que detener la caravana porque había una señora demasiado emocionada y digo ‘paren aquí’. Cuando me bajo, comenzó a llorar encima de mí y me dijo ‘no sabes cuánto yo necesitaba un ratito alegre’, porque estaba pasando situaciones en su vida, con su salud, que le habían dado malas noticias, había perdido un familiar recientemente. Le había caído todo de repente y llevaba meses casi sin salir, encerrada. Y cuando pasó la caravana y me abrazó y me dijo eso, que necesitaba este respiro de música, de sentir la ilusión de la Navidad, esas son las cosas que me marcan”.

Los desafíos que enfrenta su fundación cada año para materializar su compromiso, no lo desaniman. “Lo más cuesta arriba es poder levantar los fondos necesarios para hacer el evento. Los juguetes los compramos nosotros, con donaciones, claro. Las carrozas las pagamos nosotros. Entonces, a veces lo más difícil es llegar a la meta de comprar todos los juguetes que necesitamos para que ningún niño se quede sin regalo”, sostuvo el también talento del programa radial “El Mega Reguero” (La Mega FM) con Danilo Beauchamp y Alejandro Gil.

PUBLICIDAD

En cada evento, se asegura de contar con al menos 1,200 juguetes. “Todos los años lo que hacemos es que intentamos comprar quizás 200 o 100 juguetes adicionales, porque cada año aparecen más niños, aparece más gente. Me dreno porque digo ‘no voy a alcanzar, no voy a llegar’. Eso es lo más difícil. Gracias a Dios, los ocho años lo hemos logrado. Pero es bien complicado y siempre está esa inquietud, ese nervio de que se quede un niño sin regalo”.

Si te animas a donar

El artista fue enfático sobre la rigurosidad con que se administra lo donado para el evento. “El dinero que envían es utilizado de manera extremadamente responsable porque eso es lo que me caracteriza a mí, la responsabilidad. Ese dinero se utiliza superbién. A las personas, lo que les nazca de su corazón, lo pueden enviar a la cuenta para crear alegría”. La entidad sin fines de lucro también acepta juguetes y dulces.

Para concluir, Freddo resaltó con entusiasmo cuánto valora celebrar la Navidad como una de sus épocas favoritas. “Es un momento de disfrutar todo lo que logré durante todo un año, y celebrarlo con mis seres queridos, porque toda mi familia y mi núcleo de amigos se queda en Salinas. Yo soy el único que, prácticamente, vive en el área metropolitana por cuestiones de trabajo”, confesó.

“Hay veces en que no los veo durante un mes, por trabajo, por ajetreo. Pero en las navidades siempre tengo muchos días para estar en Salinas y para compartir con ellos”.

Los interesados en enviar dinero pueden hacerlo a través de ATH Móvil a negocio /fundacionfv. Para coordinar la entrega de juguetes, dulces u otros artículos de primera necesidad, escribe a fundacionfvpr@gmail.com o llama al 787-696-8310.