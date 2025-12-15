¿Cómo queremos vivir? ¿Quiénes queremos ser? Estos días de Navidad son ideales para decidirnos a moldearnos a través de acciones, palabras y pensamientos nuevos hacia la persona que queremos ser, mejorar o fortalecer. Es un tiempo menos caluroso, de congregación comunitaria, familiar. Intercambiamos regalos, alegrías y apoyo. Son días para ajustarnos hacia el nuevo año.

Al reconocer lo que queremos lograr y cómo queremos vivir, se hace más sencillo el proceso de la reinvención de cada uno. El cambio es lo único seguro, por el que todos pasamos todos los días, y cuando estamos pendientes a ello el proceso se hace más reconfortante.

Transformarnos quiere decir modificar. Nos debemos a nosotros mismos superar limitaciones autoimpuestas, creencias antiguas y heredadas o actitudes, mirándonos de frente. Replantearnos ideas, nuevas perspectivas y conceptos, trazarnos objetivos, y evaluar comportamientos. Para reinventarte es imprescindible reconocer emociones y poder gestionarlas. Superar la falta de motivación, el pesimismo y la negatividad. Estudios concluyen que este tipo de sentimiento genera falta de actividad lo cual podría conducir a depresión o tristeza. Así que dediquemos tiempo a desarrollar el optimismo.

La ciencia sugiere que para reinventarnos debemos enfocarnos en lo que se desea y desarrollar mensajes de aliento, así como afirmaciones que den fuerza y confianza. Repetir frases como: “voy a trabajar en mí poniendo de mi parte a diario”. “Voy a esforzarme por hacerlo y sé que con perseverancia si tendré éxito”. Son frases muy recomendadas. También es necesario evaluarnos internamente y cuando se tenga clara la estrategia, brinquemos al cambio. Hagamos un plan con disciplina y consistencia, pero no olvidemos que buscar ayuda, esto aporta grandemente al proceso.

Antes de que se acabe el 2025 haz el compromiso contigo de modificar lo que necesitas y hacer los ajustes para lograrlo, incluyendo actividades que te permitan crecer, que te hagan feliz y que no añadan confusión. ¡Inténtalo!