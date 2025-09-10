La presentadora Glerysbet Pagán confesó sentirse “en shock” y “devastada” tras conocer la noticia sobre el fallecimiento de su sobrino Carlos Rohwel Ramos Pagán, tras sufrir una caída en el área conocida como “Infinity Pool” en El Yunque.

La trágica muerte del joven de 26 años ocurrió el lunes, mientras compartía con unas amistades. Ramos Pagán presuntamente resbaló y cayó desde una altura aproximada de 80 pies. Su cuerpo fue recuperado durante la mañana del martes en el río Blanco de Naguabo por personal de rescate.

Glerysbet Pagán confirmó a Primera Hora que el estudiante de la Universidad Interamericana de Puerto Rico era su sobrino. “Devastados, sobrellevando esta tragedia, muy triste para toda la familia”, expresó sumamente consternada sobre lo que describió como “tan terrible golpe”.

Carlos Rohwel, quien estaba certificado como instructor de vuelo, se graduó el año pasado de gerencia de aviación en el recinto de Bayamón. Cursaba un segundo bachillerato en el área de piloto profesional.

Glerysbet solo tuvo palabras de elogio al compartir memorias sobre su sobrino.

“Era un chico muy especial, respetuoso, trabajador, emprendedor, muy familiar y con muchas ganas de convertirse en piloto comercial. Esa era su meta y estaba a ley de dos licencias para lograr su sueño”, manifestó con orgullo dentro de la tristeza.

“Siempre alegre, servicial y muy disciplinado. Joven por demás y con tanto que ofrecer, con tanta hambre de lograr lo suyo y muy fajón. Con unos valores incalculables, un gran ser humano que se daba a querer dondequiera y que vamos a extrañar con locura”, lamentó sobre la nueva realidad.

“Me quedo con los maravillosos momentos en familia y con sus juegos de baloncesto con mi hijo en su casa, que tanto disfrutaban cada vez que nos reuníamos. Muy triste cómo te cambia la vida en un abrir y cerrar de ojos, tronchando metas maravillosas para personas tan especiales como él”, prosiguió.

“Ahora voló como tanto amaba en sus aviones, pero lo más alto que pudo, hacia los brazos del Padre, quien le permitió llegar por lo menos hasta la mitad del camino. Lo amaremos y extrañaremos por siempre, en nuestros corazones prevalecerá. Hasta luego, amado sobrino Rohwel”, concluyó.

La presentadora compartió ayer la triste noticia con sus seguidores, en sus redes sociales. “Aún en shock, mi sobrino cuánto te amo! Te voy a extrañar”, escribió. Los mensajes de condolencias de parte de numerosos usuarios no tardaron en asomar en la publicación, como apoyo en este momento tan difícil.