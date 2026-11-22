La famosa artista Jennifer López compartió varios consejos sobre el amor que resaltan la importancia de ponerte en primer lugar y de dejar de buscar con afán a esa persona ideal.

La estrella compartió sus expresiones durante la premiere que se celebró en Los Ángeles de The JLo Show, el especial musical de su residencia en The Colosseum at Caesars Palace en Las Vegas. El proyecto audiovisual estrenará este jueves, 26 de noviembre, por Paramount+.

A la pregunta de una comunicadora de HOLA! sobre qué consejos daría a quien esté buscando conocer alguien con intereses románticos, la Diva del Bronx fue enfática en hablar de la autovalía y de soltar cualquier afán por tener pareja.

PUBLICIDAD

“Conoce tu valor y no busques. No salgas en citas”, reveló la cantante, a quien se le ha relacionado con el actor británico Brett Goldstein, aunque no ha confirmado de manera oficial el romance. “Ya aparecerá. Sé tú, disfruta de tu vida. Haz lo que quieras hacer, y la persona correcta llegará, quien pueda conectar tu energía”, sostuvo la intérprete mientras derrochaba elegancia con un vestido de encaje Chantilly en tono marfil, de Dolce & Gabbana.

“Sé quien quieres ser. Sé el tipo de persona con la que te gustaría estar, y entonces aparecerá. Así es como funciona el mundo. Y una vez dejas de perseguir las cosas, una vez dejas de esperar cosas, una vez que simplemente empiezas a vivir tu vida y te das cuenta de que es tu vida y la romantizas y la conviertes en todas las cosas que querías que fuera, no te vas a preocupar por eso”.

La vocalista de 57 años le expresó que demoró en asimilar todo este aprendizaje, que derivó de pasadas relaciones amorosas que incluyen al cantante Marc Anthony, padre de sus gemelos, y a Ben Afleck, de quien se divorció en 2024. “Creo que eso es algo que yo también tuve que aprender”, afirmó. “Yo no lo entendí durante mucho tiempo, y por eso estoy como insistente en compartirlo cuando puedo”.

Jennifer López y Brett Goldstein protagonizaron el filme Office Romance, que estrenó este año.

The JLo Show presenta momentos de su residencia en el Caesars Palace, en Las Vegas. La serie de espectáculos concluyó el 28 de marzo de este año. El especial musical integra relatos sobre sus inicios en el Bronx hasta convertirse en una artista reconocida a nivel mundial.