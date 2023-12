Las representaciones legales de Ricky Martin y de su sobrino Dennis Sánchez Martín tendrán hasta el 28 de junio del 2024 para culminar el descubrimiento de prueba en la demanda civil por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, y daños y perjuicios, presentada por el cantante.

Esa fue la orden del juez Arnaldo Castro Callejo, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, durante una vista de estatus durante la mañana de este lunes, realizada por videoconferencia a través del canal del Poder Judicial en YouTube.

Las partes, asimismo, tendrán hasta el próximo 16 de enero para finitiquitar cualquier solicitud o requerimiento para el descubrimiento escrito y no continuar “fraccionando” esta etapa del proceso.

La abogada del artista, Dora Monserrate, indicó que le enviaría un interrogatorio suplementario adicional a Sánchez Martín, además de unas órdenes para profesionales de la salud e instituciones médicas que hayan atendido al demandado.

Michael Corona, abogado de Sánchez Martín, por su parte, expuso que no ha recibido respuesta al interrogatorio al intérprete de pop latino.

“Yo no tengo problema alguno en ser flexible en cuanto al descubrimiento, pero me están enviando interrogatorios, interrogatorios suplementarios, requerimientos de admisiones. Se está fraccionando una serie de trabajos que en términos de la economía debieron ser atendidos en un asunto. Igual en cuanto a las órdenes. Yo les he atendido todas las solicitudes de órdenes relativamente rápido, pero me parece que tienen que identificar en cuanto al descubrimiento de prueba escrito qué es lo que se va porque no podemos que cada vez que reciba una contestación enviar un interrogatorio nuevo”, les señaló Castro Callejo.

La prueba recopilada y las deposiciones serán discutidas en una vista presencial fijada para el 27 de agosto de 2024, a la 1:30 p.m.

Ricky Martin demandó a su sobrino por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, y daños y perjuicios. La demanda alcanza los $20 millones.