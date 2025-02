( The Associated Press )

A casi tres semanas de que se levantara la polémica por el atuendo que Bianca Censori, esposa de Kanye West, lució en la alfombra roja de la última edición de los premios Grammy, el rapero -ahora conocido como Ye- sigue dando de qué hablar. Y es que luego de que en una serie de publicaciones en X asegurara que es nazi, esta semana afirmó en la red social que en realidad no lo es.

La polémica comenzó al 7 de febrero, cuando West realizó varias publicaciones cargadas de odio, entre ellas contra el multimillonario Elon Musk y la comunidad judía, y asegurando que “amaba a Hitler”. “Elon me robó mi estilo nazi en la inauguración, YOOOO, mi amigo, ¡Consigue tu propio tercer reich!”, dijo sobre el dueño de X que fue criticado durante la toma de posesión del presidente Donald Trump por supuestamente hacer un saludo nazi.

El cantante también dijo que nunca pediría perdón por sus comentarios sobre judíos y que tenía pensado “normalizar hablar de Hitler como se ha normalizado hablar de matar negros”, además de llamar a todos los blancos racistas.

El rapero siguió alimentando la polémica el 9 de febrero cuando estrenó durante el Super Bowl, uno de los eventos con más repercusión mediática, un anuncio de Yeezy.com que promocionaba la venta de una camiseta con una esvástica, a 20 dólares cada una.

El portal de comercio en línea Shopify desactivó luego la página web, alegando que el comerciante había violado sus términos al no haber realizado verdaderas prácticas comerciales. Asimismo, su cuenta en X fue suspendida momentáneamente, pero luego fue reactivada.

“Después de reflexionar, me he dado cuenta de que no soy un nazi”, escribió esta semana el artista en X, aunque no ofreció disculpas por sus comentarios anteriores, que le costaron ser expulsado de la agencia de talentos 33 & West. “Con efecto inmediato, ya no represento a Ye (F/K/A Kanye West) debido a sus comentarios dañinos y odiosos que ni yo ni 33 & West podemos soportar. Paz y amor a todos”, expresó el agente musical de talentos Daniel McCartney en una publicación de Instagram el 10 de febrero.