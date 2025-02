Ha vivido situaciones difíciles. Pero en el camino, la empresaria puertorriqueña Laura Hernández ha aprendido la importancia de aprender a transformar los desafíos de la vida.

Precisamente, esa es una de las intenciones principales del podcast “SOS con Laura Hernández”, qué estrenará el próximo miércoles, 26 de febrero, a las 8:00 de la noche en su canal de YouTube y otras plataformas digitales.

“Quiero que la gente se conecte con ese grito de auxilio, ‘SOS’, que entiendan que no están solos, que a veces sentimos que somos los únicos que estamos viviendo una situación y no nos atrevemos a hablar ni a decidir”, observa.

El espacio de cerca de una hora publicará cada miércoles con invitados que, a través de su testimonio, aportarán su visión de vida con la intención de inspirar. “Lo que pretende es que la gente pueda, primero, identificarse, no importa si son figuras famosas. Algunas no serán famosas, pero las historias son dignas de escuchar. No es solamente cuando te caes, sino cómo te levantas y das la batalla”.

La importancia de ver el lado significativo de las cosas es uno de los aspectos que busca a través de sus entrevistas, en especial tras aprenderlo por experiencia. Uno de los momentos más amargos lo atravesó cuando en 2002 fue arrestada junto a su entonces pareja, Marcos Irizarry, por cargos de narcotráfico, lo que la llevó a permanecer hasta 2005 en una prisión en República Dominicana. Su tiempo detenida la hizo experimentar un cúmulo de emociones que, eventualmente, la fueron llevando a decidir transformar sus lágrimas y su dolor, en el deseo de ayudar y superarse.

“Pasé por todas las etapas de duelo”, afirmó al rememorar la experiencia, que también detalló en su libro “De la prisión a la libertad”, que publicó en 2016. “Cuando uno pierde algo, porque yo perdí todo… perdí el trabajo de mi vida, perdí mi sueño, mi profesión; perdí a nivel económico, todo. Perdí mi dignidad, y de eso me di cuenta después en ese proceso, esos tres, dos años que yo fui transformándome”, recordó como una muestra de su decisión de darle una mirada distinta a lo que atravesaba.

“Sin darme cuenta pasé de ser una mujer insegura, víctima de sus circunstancias, ignorante, pasé a ser una mujer decidida, una mujer que, aunque tenga miedo, hace lo que tiene que hacer y lo hago aunque sea con miedo, y claro que sí, es duro el proceso, y es un proceso que te enseña a estar solo o sola”, prosiguió en su reflexión. “Si quieres transformar esa situación en algo positivo, tienes que aprender a estar solo para que te escuches, para que te entiendas, para que puedas luego explicar qué fue lo que viviste”.

En ese proceso de transformación, decidió invertir tiempo para fortalecer su salud mental y emocional. “Yo me dediqué a leer libros de autoayuda, sicología”, dijo. “Yo estaba dando clases en la cárcel para enseñar a leer y escribir a reclusas”, recordó con orgullo sobre cómo distribuía su tiempo. “Hay veces que uno tiene que enfocarse en ayudar a otros, y cuando te enfocas en ayudar a otros tu carga pesa menos y te olvidas de ella temporeramente. Yo pienso que la escuela era mi escape emocional. Disfrutaba mucho ese tiempo”.

El cariño del público también la fortaleció en grande. “Otra cosa que me transformó fueron las cientos de visitas de personas de los cruceros en La Romana. También de mucha gente que venía de otros pueblos, pero en cantidades masivas”, rememoró con emoción. “Claro, tenías que pagar para entrar, pero no les importaba y ahí estaban, y hacían oraciones conmigo, me daban parrandas si era Navidad. Si era mi cumpleaños, aparecían con bizcocho, y yo les decía ‘¿cómo te enteraste de mi cumpleaños?’. Era una cosa tan extraña, pero tan hermosa, que solamente puede venir de un lugar y viene de Dios”.

Compartir su experiencia en su libro fue un desahogo constructivo que ha motivado a numerosos lectores a, no solo mostrarle su apoyo, sino también a pedir consejos, reacción que tuvo gran peso en la creación del podcast.

“En 2024 publiqué el audiolibro. Al finalizar cada capítulo, tenía un podcast pequeño de cinco minutos en el que conversaba y hablaba sobre cosas que no estaban en el libro, o ampliaba un poco más”, destacó sobre la iniciativa. “A raíz de eso, fueron cientos de personas escribiéndome y contándome sus historias, las cosas que habían vivido, cosas hasta peores que las mías. Me quedaba muda”, narró con asombro la empresaria, quien divide su redisencia entre Puerto Rico y Florida, donde tiene sus clínicas de hidroterapia de colon. “Fueron muchos, demasiados. Me preguntaban ‘¿qué hago?’, ‘¿cómo hiciste?’, y no hay un consejo universal, y dije ‘hay una necesidad de gente que necesita herramientas’”.

Sus invitados

Manny Manuel, quien la visitó cuando estuvo en prisión y también le regaló entonces una computadora para motivarla a sus proyectos, es uno de sus invitados de “SOS con Laura Hernández”. “Yo amo a ese hombre. Es un ser humano muy especial”, expresó con admiración. “La entrevista no es ‘cuéntame qué hiciste aquí o allá’, el chisme. No. Yo quiero saber cómo se siente como persona y qué ha aprendido con las caídas, cómo se levantó en cada una, cuál es esa fuerza mayor que lo levanta”.

Angelique Burgos “Burbu” también compartirá sus vivencias. “Es una mujer poderosa y ha tenido experiencias fuertes de pequeña, y es indagar un poco en su sentimiento en cuanto a lo que pasó, cómo lo manejas, cómo lograste seguir adelante y ser exitosa”.

El productor Juan Carlos Matos, presidente y animador de la emisora Nueva Vida es otro de sus invitados. “Él escribió el prólogo de mi libro, pero yo nunca lo había entrevistado. Entonces, entrevistar a una persona como él, para mí es un honor. Además, es su visión desde el punto de vista cristiano, porque los cristianos también manejan problemas”. De hecho, Hernández compartió que un denominador común en sus entrevistados fue su apego a la fe.

“Yo no lo pregunté, no los llevé a ese camino. Dios a mí me salvó de muchas cosas, pero ese no era el propósito, no es evangelizar a nadie, pero cada cual lo fue soltando de manera natural como una herramienta poderosa”.

Dentro de su misión de impactar vidas, el lunes de esta semana comenzó sus cápsulas “Let That Sh… Go” (Suelta esa mier…). “Son unas cápsulas cortas, de cinco, ocho minutos, en donde estoy yo sola hablando. Vamos a soltar aquí todo lo que nos preocupa, todas las lecciones, todas las enseñanzas”, dijo sobe la dinámica, también disponible en su canal de YouTube cada lunes a partid de las 5:00 p.m.

“Vamos a analizar ciertas cosas. Cuento de mi experiencia. Cuento de otras cosas que he escuchado, de personas que llegan a mí. Tiene que ver con salud emocional y física también, porque las emociones enferman el cuerpo. Va por el camino de la salud”.