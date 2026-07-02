La profesional del fitness y creadora del programa XCO Latin by Jackie, la puertorriqueña Jackie Rodríguez, regresará a la Isla para presentar el lanzamiento oficial de XCO Dance, nuevo formato que llega para cambiarlo todo y que combina entrenamiento funcional, baile y movimiento consciente en una experiencia diseñada para fortalecer tanto el cuerpo como la mente.

La presentación oficial en Puerto Rico se realizará el domingo, 12 de julio durante el evento Fitness Party Experience, que tendrá lugar en El Studio, ubicado en Downtown Cupey. Allí, Jackie encabezará una “master class” exclusiva de 90 minutos que incluirá la primera demostración oficial de XCO Dance en la Isla, marcando el inicio de una nueva etapa para la comunidad de instructores y amantes del fitness.

PUBLICIDAD

Con este nuevo formato, Jackie apuesta por una experiencia donde la música, la coreografía y las ya conocidas “maraquitas milagrosas” se convierten en las herramientas principales para lograr un entrenamiento dinámico, divertido y efectivo. Cada movimiento está diseñado para activar simultáneamente el cuerpo y la mente, utilizando el ritmo como una poderosa herramienta de entrenamiento consciente.

“Quería crear una modalidad que permitiera a las personas disfrutar del ejercicio desde otro lugar; que cada canción, cada paso y cada movimiento tuvieran una intención. XCO Dance es energía, libertad, conexión y bienestar en una sola experiencia”, expresó Rodríguez.

La presentación de XCO Dance formará parte de Fitness Party Experience, un evento dedicado al movimiento, el “wellness” y la creación de comunidad, que reunirá durante todo un día experiencias enfocadas en promover un estilo de vida saludable. Además de la clase magistral de Jackie, el programa incluirá la sesión “Flow con intención” (Flexi-Bar), dirigida por la “master trainer” Daisy Alequín, enfocada en movilidad, estiramiento y recuperación muscular; así como un “wellness market” con exhibidores locales, bebidas funcionales, matcha, mocktails, música, otros formatos de clases como pilates, yoga, “booty and core” y más, además de espacios de “networking”.

Como parte de su visita, Jackie también impartirá la primera certificación oficial de XCO Dance en Puerto Rico, dirigida a instructores y profesionales del fitness interesados en formar parte de esta nueva modalidad. La certificación y workshop se ofrecerán los días 11 y 12 de julio, también en las facilidades de El Studio en Downtown Cupey. Para información de la certificación los interesados pueden llamar al 787-354-1074.

PUBLICIDAD

Con una trayectoria de más de dos décadas impactando a miles de personas a través de sus diferentes modalidades de entrenamiento, Jackie Rodríguez continúa consolidándose como una de las principales figuras latinas de la industria del fitness. Programas como XCO Latin by Jackie, Jackie 28, XCO Latino Step, entre otros, han llevado su metodología a diversos países, inspirando a personas de todas las edades a descubrir que el movimiento puede convertirse en una herramienta de transformación y bienestar.

Los boletos para asistir a Fitness Party Experience ya están disponibles a través de Eventbrite, bajo el nombre del evento.