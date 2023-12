El cantautor Lou Briel lamentó el fallecimiento del comediante Luis Antonio Rivera “Yoyo Boing”, quien falleció esta tarde a sus 93 años.

El veterano cantante mantuvo una relación muy cercana con Yoyo Boing y su familia, y fue quien le produjo un homenaje en vida, el pasado 18 de septiembre del 2021 en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón.

“Es muy lamentable su partida, deja un legado gigante. Nunca tuvo escándalos, hizo una comedia fina , sin doble sentido, ni malas palabras, tenía mucha chispa y nos hacía reír a todos. Yoyo era un comediante natural, en sus nueve décadas de vida le dejó al País, mucha alegría”, manifestó el veterano cantante.

PUBLICIDAD

El compositor e intérprete de “Yo puedo” reveló los motivos que tuvo para reconocer las ejecutorias de Yoyo Boing.

“Trabajaba en un programa radial en WIPR, antes que el de él, y siempre me pedía que me quedara para su programa. Tenía una mente espectacular, cuando no podía hacer el programa lo sustituía. Un día me puse a pensar que Yoyo Boing, siendo uno de los comediantes más grandes de Puerto Rico, nunca se le había hecho un homenaje, así fue como se me ocurrió producirle uno”.

Añadió que, “fue un poco cuesta arriba porque lo tenía que hacer en poco tiempo, por su estado de salud, había sufrido un derrame cerebral, lo quería hacer discretamente y solo, para que fuera una sorpresa. Gracias a la ayuda del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y Ulises Rodríguez, director del teatro Braulio Castillo, se pudo realizar, y nuestro querido Yoyo lo agradeció y disfrutó porque pudo compartir con sus compañeros artistas y amigos”, sostuvo.

En el pasado homenaje se proyectaron visuales que recogieron la trayectoria artística del laureado comediante, y se develó una pintura de lino sobre óleo, que le pintó y regaló el artista plástico Alexander Cruz.

“Alexander le terminó unos detalles y fuimos a llevárselo a su casa, estaba cumpliendo 92 años, le cortamos un bizcocho. Estaba súper contento con la pintura y la colocó en una pared de la sala”, recordó Lou Briel.