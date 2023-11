La risa del comediante y actor Luis Antonio Rivera, mejor conocido como Yoyo Boing, se apagó hoy con su fallecimiento a sus 93 años, confirmó a Primera Hora su hija, Inés Rivera.

Rivera había sido operado de una afección cardiaca en febrero de 2017 y en el 2020 sufrió un derrame isquémico que provocó una parálisis parcial en el lazo izquierdo de su cuerpo.

Yoyo Boing nació en Humacao, el 9 de abril de 1930, pero se crió en Santurce, donde vivió desde los 3 años.

Su interés desde muy joven en los medios de comunicación lo motivó a trabajar en la radio desde que era estudiante en la Escuela Superior Central, en San Juan, de la cual salieron muchos artistas puertorriqueños. Aun sin haber terminado la escuela, ya pertenecía al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico.

Su primera participación en el teatro fue en “El sol y los McDonalds”, de René Marqués, bajo la dirección de Ángel F. Rivera.

Fue uno de los pioneros en la televisión puertorriqueña al participar producciones de comedia del fenecido Tommy Muñiz, donde se originó su peculiar nombre artístico.

“Tommy Muñiz quería hacer un programa de radio en la WIAC, que se llamaba las aventuras de Andy Tenorio, basado en ese cómic que lleva años de años ‘Archie Andrews’ (…) Yo hacía ‘Jughead’, pero Tommy me dice: ‘fíjate ese nombre de Jughead como que no va a pegar en español, ponle Yoyo, en vez de Jughead, Yoyo, y ponle Boing porque tú siempre estás haciendo sonidos. Ahí fue que comenzó el personaje de Yoyo Boing para un programa de radio y hasta el sol de hoy me siguen diciendo Yoyo Boing, me hacen cheques a nombre de Yoyo Boing y la gente me dice: ‘de cuáles Boing es usted’ “, relató el artista al director teatral Dean Zayas, en 2016, en su programa “Estudio actoral”.

Otros de sus trabajos fueron telenovelas como “María Lola” y “Cáliz de Plata” y películas como “La criada malcriada” y “Santa Clos es Boricua”.

En la década de 1990 se destacó como uno de los anfitriones de “Desde mi pueblo”, que recorrió la isla entera y destacaba elementos distintivos de cada municipio, y durante los últimos 19 años hizo lo propio en “Puertorriqueñísimo”, una producción con enfoque similar.

De otro lado, en radio, hizo programas como “Con Yoyo en el tapón” y “Hoy en 940″, e incursionó como escritor con su libro “A reír con Yoyo”.

Entre las muchas facetas que exploró en el mundo del entretenimiento, figura el doblaje de películas, series y muñecos animados, cuando en Puerto Rico había una industria dedicada a esos efectos, entre 1950 y 1960.

Recientemente, se había unido a la campaña turística educativa Vamos Pa’l West, que busca promover los diferentes atractivos del oeste.

El humor característico que distinguía la personalidad del comediante puertorriqueño no se apartaba del artista ni siquiera en tiempos de quebrantos de salud. “Todo ha sido aceptación, resignación y esperanza”, reflexionó Luis Antonio Rivera en entrevista con este medio en 2020 tras sufrir un derrame isquémico que provocó una parálisis parcial en el lado izquierdo de su cuerpo. “Le diría a quien atraviesa por esto que no se desespere”, añadió. “Estas cosas pasan en la vida. Yo no pensaba que me iba a pasar. Pero hay que tener resignación, tener esperanza, echar para adelante”.

Su vida y carrera

-Nació el 9 de abril de 1930, en Humacao.

-Se crió en Santurce, donde vivió desde los 3 años.

-Estudió en la Escuela Superior Central, en San Juan. Perteneció al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico antes de graduarse de escuela superior.

-Debutó como actor en “El sol y los McDonalds”, de René Marqués, bajo la dirección de Ángel F. Rivera.

-Se desempeñó en la radio, televisión, teatro y el cine local.

-Algunos de sus trabajos destacados son “La criada malcriada” y “Santa Clos es boricua”, en el cine local; “Desde mi pueblo” y “Puertorriqueñísimo”, en la televisión; y “Con Yoyo en el tapón” y “Hoy en 940″, en la radio.

-Con su libro “A reír con Yoyo” se estrenó como escritor.

- En julio de este año participó en la comedia teatral “La verdadera historia de Cuca Gómez”.