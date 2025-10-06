El locutor Jerry Santiago Torres atraviesa una situación difícil de salud tras sufrir un accidente y enfrentar un derrame cerebral.

Como parte de la intervención médica, solicitan la donación de plaquetas.

“Hoy queremos unir voces por uno de los nuestros. El locutor Jerry Santiago Torres, una voz querida en la radio puertorriqueña, atraviesa un momento muy delicado de salud”, detalla el comunicado de prensa.

“Tras sufrir un accidente, Jerry enfrentó un derrame cerebral y necesita plaquetas con urgencia para poder ser operado esta noche en el Centro Médico de Río Piedras, área de ASEM”, prosigue el escrito, que expone que en la actualidad “el Banco de Sangre no cuenta con suficientes plaquetas ni plasma”.

Los interesados en colaborar pueden asistir al Banco de Sangre de Centro Médico, en Río Piedras, y donar a nombre de Jerry Santiago Torres. “Tu ayuda puede marcar la diferencia”, culmina el escrito en su llamado para ayudar al veterano comunicador, quien entre sus trabajos incluye el espacio “Dígalo con Jerry” que se transmitió por años por Radio Isla.