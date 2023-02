Santa Isabel. La mención de PJ Sin Suela fue mínima. Esta vez era el doctor Vázquez, o simplemente el doctor. Así se presentó en cada casa que visitó con su uniforme de médico color negro, que él combinó con accesorios muy propios de su estilo. Destacaba una cadena dorada con una medalla de Puerto Rico que parecía tocarle el corazón, y realmente lo que llevó al doctor PJ Vázquez Bragan hasta la comunidad Playita Cortada en Santa Isabel tuvo mucho que ver con el amor que le tiene a Isla, a su patria, a sus coterráneos.

Él no convocó a este diario a que lo acompañara en esta misión. Primera Hora respondió al llamado que él hizo esta semana en las redes sociales para que las personas residentes de las comunidades santaisabelinas se dieran cita en el Centro Comunal Alfredo Rodríguez Andújar donde las organizaciones Direct Relief y MedCentro levantarían unas clínicas de salud gratuitas. Este diario se presentó para observarlo de cerca en su otro rol fuera del escenario musical. Él entonces aceptó que se le acompañara.

La iniciativa reunió a médicos, trabajadores sociales, personal de enfermería, entre otros recursos, para atender las necesidades de salud inmediatas de las personas y realizarles distintas evaluaciones, tanto físicas como de carácter más social.

El doctor Vázquez prefirió el contacto tú a tú, visitando los hogares de los pacientes que, por diversas razones, no podían acercarse al centro comunal. La primera visita fue al hogar de las hermanas Clisanta Texeira Santiago, Jackeline y Lucy Laporte Santiago. A las tres las conocía previamente, pues tras el paso del huracán Fiona (septiembre 2022), él organizó una iniciativa similar por cuenta propia, y en esa ocasión las visitó. A partir de esa gestión, surgió la alianza con Direct Relief.

Clisanta es básicamente la tutora de sus hermanas. Ella, igualmente, tiene varios retos de salud de los que conversó ampliamente con él, quien la observaba atento, con una mirada que reflejaba preocupación y ternura a la vez. Le hizo varias recomendaciones sin alarmarla, pero con los detalles suficientes para crearle conciencia sobre la necesidad de atenderse.

Con cada paciente, revisaba los exámenes de laboratorio más recientes y le hacía sus recomendaciones, aparte de realizarle la evaluación física. ( Suministradas Direct Relief - Xavier García )

Para la mayor de un total de 12 hermanos, son las condiciones de salud que tienen, además de las inundaciones, las mayores dificultades que enfrenta. La humilde residencia en la que viven está en un zona indundable y, según le detalló al doctor, la lluvia que generó el huracán Fiona le hubiera alcanzado a él casi hasta la cintura.

Recibir al doctor en la sala de su casa, dijo, que le gustaba, más aún, le encantaba.

Esta iniciativa denominada “Health Tour” comenzó el miércoles como un proyecto piloto con la expectativa de llevarlo a múltiples comunidades.

¿Cómo funciona?

El grupo de médicos y demás profesionales de la salud llegan a la comunidad. MedCentro, organización de base comunitaria, se une con sus unidades móviles, aunque también tienen centros de salud primaria en Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Villalba y Coamo.

Los médicos hacen las evaluaciones y si hay una necesidad inmediata de medicamentos, coordinación de citas o de transportación para acudir a las citas, o atender cualquier emergencia, lo hacen al momento, y el paciente queda en los récords para darle seguimiento. De paso, se le realiza un cuestionario para indagar sobre por qué no reciben los servicios de salud pública y tratar de integrarlos al sistema.

“Para mí, la medicina más linda es esta”, expresó el rapero-médico con una candidez que se sintió auténtico. “A mí me encanta la sala de emergencia, es lo que me gusta personalmente, por el rush, pero poder atender gente que no tiene la capacidad, sea monetaria o pacientes que aunque tengan el dinero quizás no tengan la capacidad de llegar o no se dan cuenta de la urgencia que tienen, y para mí poder atenderlos y que sea gratis, porque hay un programa que nos esté apoyando, es superlindo y sería mi manera ideal de hacer medicina”.

El doctor se despidió de Clisanta, cual hijo de su madre o nieto de su abuela, pidiéndole la “bendición”. Eso lo repitió en todas las casas a las que fue. No faltó quien además de echarle la bendición, le soltó algún piropo como lo hizo Juana: “Mira doctor bello, ¿qué edad tú tienes?”. Juana no estaba en la lista de pacientes para visitar, pero al observar el movimiento frente a su casa, salió y tanto estuvo hasta que le habló, y él le respondió.

El rapero y médico se unió a Direct Relief en un esfuerzo por allegar los servicios de salud a comunidades donde no está accesible. ( Suministradas Direct Relief/ Xavier García )

Para el ponceño de 33 años, la vivienda, la educación y la salud, deben ser accesibles a toda persona, independientemente de su condición social o económica. “En el mundo que estamos viviendo cada vez la medicina se pone más complicada y más cara, cuando sí debe ser un servicio. Todo el mundo debe tener dónde vivir, debe tener educación, debe tener salud y transportación, que en Puerto Rico no hay mucha transportación pública, así que es un problema grande”.

Que la salud sea tan cara es un problema gigante y que la educación no sea accesible para todo el mundo, también; son problemas que como músico y como médico pienso que hay que darle más énfasis y tratar de resolverlos, todo el mundo con su granito de arena, porque si dependemos del Gobierno nada más, pues...” - Pedro Juan Vázquez Bragan (PJ Sinsuela), médico-rapero

El “Health Tour” inició impactando a las comunidades del sur afectadas por Fiona y cada miércoles, hasta el final del mes de junio, estará en un lugar distinto entre los pueblos de Santa Isabel, Guayanilla, Salinas y Ponce. Igualmente cada semana, además de los servicios médicos, habrá otros ofrecimientos, como clínicas veterinarias, pediátricas y talleres de bienestar y desarrollo económico. El pasado míercoles les acompañó la Fondita de Jesús y brindaron comida lista, compras de alimentos y artículos de higiene y limpieza, detalló Ivonne Rodríguez Wiewall, asesora ejecutiva de Direct Relief.

PJ Sin Suela no se considera muy “sentimental”, sin embargo su acercamiento a los pacientes denotó lo contrario. Él les siguió el chiste, tanto como les mostró su empatía, y es que, según compartió, estas experiencias le tocan profundamente la fibra de las emociones. “Esto a mí me trae un montón de sentimientos, así que creo que a mí también me ayuda personalmente, más me gusta. Hay mucho trabajo y hay cosas complicadas, que digo, ‘mira, cómo hago esto, no sé’, pero uno sabe que está ayudando, así que es bonito”.

Juana le lanzó uno que otro piropo al doctor Vázquez. ( Suministradas Direct Relief/ Xavier García )

También fue bonito escucharlo celebrándole los pollitos que alborotan el patio de Clisanta; diciéndole a Efraín que no le molestaba el olor del humo, o preguntándole a Juana para qué quería el cuchillo que llevaba en la mano. Fueron unos intercambios verbales simpáticos, genuinos, como el amor por Puerto Rico que le destellaba desde el pecho y que además llevaba bordado en la parte posterior del uniforme en forma de bandera.

Próximas paradas del Health Tour

Salinas

1 y 29 de marzo

26 de abril

24 de mayo

21 de junio

Guayanilla

8 de marzo

5 de abril

3 y 31 de mayo

28 de junio

Ponce

15 de marzo

12 de abril

10 de mayo

7 y 29 de junio

Santa Isabel