La oficina de manejo del intérprete urbano Ozuna se expresó con relación a las denuncias de la modelo e “influencer” puertorriqueña Yillian Atkinson, quien alegó un patrón de violencia física por parte del artista mientras mantenían un supuesto romance.

“La alegación de agresión que actualmente circula es falsa. Por el momento, el artista no realizará expresiones adicionales sobre este asunto. Si fuera necesario, cualquier actualización se comunicará oportunamente”, expresó por escrito la portavoz del equipo de trabajo del cantante, quien es casado.

Las declaraciones surgen luego de que Atkinson revelara a través de las redes sociales el supuesto romance, así como imágenes de sus alegadas lesiones físicas.

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“Nunca conozcan a sus ídolos. Tras que le acepto sus mariconerías, me daba y abusaba verbalmente”, lee uno de los textos retomados por Univision.

“Él maltrata a las mujeres”, afirmó. También, compartió capturas de pantalla de conversaciones para mostrar que, al parecer, sí mantenían una relación. “Me amaba pero me caía a puños cada dos semanas”, aseveró.

Tras la denuncia, Atkinson declaró sentir preocupación en torno a su seguridad. “Si algo me pasa, fue Jan Carlos Ozuna”, advirtió.