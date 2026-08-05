Los exponentes urbanos Ozuna y Omar Courtz buscan inmortalizar el pulso de Puerto Rico y la vibra del verano con su nueva colaboración titulada “ZIZI”.

El tema se proyecta como una propuesta fresca, seductora y diseñada para conectar desde la primera escucha. Al reunir la trayectoria global de Ozuna con la energía de Omar Courtz, la canción le da forma a un trabajo que se siente natural, actual y lleno de movimiento.

“ZIZI” nació como una celebración de esos momentos espontáneos en los que la música cambia el ambiente, las miradas se cruzan y la noche empieza a tomar vida propia. La propuesta se mueve entre melodías contagiosas, actitud urbana y una atmósfera de deseo, fiesta y complicidad, construyendo un sonido que conecta tanto con la playa como con la discoteca.

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El lanzamiento llega acompañado de un concepto visual dirigido por Ricardo Rivera (“Fue Ricky”) y filmado entre Puerto Rico y España, con el fin de transmitir una atmósfera cargada de sensualidad y libertad. Entre un yate, la playa y la energía nocturna, la historia construye un escenario donde el verano y la fiesta se encuentran de forma natural.

El relato visual da un giro inesperado al trasladarse al estudio de grabación, donde Ozuna y Omar Courtz aparecen en un ambiente espontáneo que revela el lado más auténtico del proceso creativo, para luego culminar en una discoteca donde “ZIZI” se convierte en el himno de la noche.

Con esta colaboración, Ozuna continúa expandiendo su legado dentro de la música urbana latina, apostando por propuestas que dialogan con las nuevas generaciones sin perder la esencia que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes del género. Por su parte, Omar Courtz suma un nuevo capítulo a su ascenso artístico, aportando frescura, carácter y una presencia constante en la escena actual.

“ZIZI” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.